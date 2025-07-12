Россияне комбинированно атаковали Украину БпЛА и крылатыми ракетами: под ударом оказались западные города

Ночью 12 июля россияне массированно и комбинированно обстреляли Украину ударными БпЛА типа "Шахед" и крылатыми ракетами. Под массированной атакой оказался Львов, Луцк и Черновцы.

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Крылатые ракеты двигались с востока в направлении западных областей. Фокус собрал информацию о ночной атаке ВС РФ.

Около полуночи мониторинговые паблики сообщили о вылете нескольких самолетов стратегической авиации РФ ТУ-95МС. Почти по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА типа "Шахед".

Около 03:25 часов мониторинговые каналы зафиксировали вхождение крылатых ракет в воздушное пространство Украины.

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Напомним, ночью 12 июля ВС РФ также массированно запустили по Украине ударные БпЛА, которые добрались до западных областей.

Также вечером 11 июля российская армия атаковала Киев "Шахедами": в городе прогремели взрывы.