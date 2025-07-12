Росіяни комбіновано атакували Україну БпЛА та крилатими ракетами: під ударом опинилися західні міста

Уночі 12 липня росіяни масовано та комбіновано обстріляли Україну ударними БпЛА типу "Шахед" та крилатими ракетами. Під масованою атакою опинився Львів, Луцьк та Чернівці.

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Крилаті ракети рухалися зі сходу у напрямку західних областей. Фокус зібрав інформацію щодо нічної атаки ЗС РФ.

Близько опівночі моніторингові пабліки повідомили про виліт кількох літаків стратегічної авіації РФ ТУ-95МС. Майже по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА типу "Шахед".

Близько 03:25 години моніторингові канали зафіксували входження крилатих ракет у повітряний простір України.

Близько 04:40 моніторингові канали попередили про рух крилатих ракет у напрямку Чернівців.

Через кілька хвилин у Чернівцях прогриміли вибухи.

Частина крилатих ракет атакувала Львів. Паралельно місто перебувало під масованою атакою "Шахедів".

Також росіяни комбіновано атакували Луцьк "Шахедами" та крилатими ракетами.

Наслідки нічної комбінованої атаки по Україні уточнюються.

Нагадаємо, уночі 12 липня ЗС РФ також масовано запустили по Україні ударні БпЛА, які дісталися західних областей.

Також увечері 11 липня російська армія атакувала Київ "Шахедами": у місті прогриміли вибухи.