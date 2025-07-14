Индия испытала ракету класса "воздух-воздух" Astra с собственной головкой самонаведения

Испытания проводились против высокоскоростных беспилотных воздушных целей на разных дальностях, с различными аспектами цели и условиями стартовой платформы.

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Индия успешно испытала испытала разработанную собственными силами ракету класса "воздух-воздух" Astra с собственной головкой самонаведения. Об этом сообщает издание Flightglobal.

По данным Министерства обороны Индии, работы включали два запуска с истребителя Су-30МКИ у побережья штата Одиша.

До разработки отечественной головки самонаведения, Astra полагалась на израильские технологии для наведения.

Испытания проводились против высокоскоростных беспилотных воздушных целей на разных дальностях, с различными аспектами цели и условиями стартовой платформы. Причем, как сообщается, обе цели были уничтожены "с чрезвычайно высокой точностью".

Радиочастотную головку самонаведения разработала Индийская организация оборонных исследований и разработок. Отмечается, что предыдущие версии ракеты Astra имели встроенные головки самонаведения, разработанные в сотрудничестве с израильской компанией Rafael.

Дальность полета Astra превышает 53 морские мили (100 км).

Самолет Astra Mk-1 состоит на вооружении ВВС Индии. Он устанавливается на Су-30МКИ, а также будет вооружен легким боевым самолетом Tejas компании Hindustan Aeronautics. В марте прототип Tejas Mk1 осуществил успешный запуск Astra.

Вариант Astra Mk-2 с большей дальностью действия превышает 86 нм, и он проходит опытно-конструкторские испытания, и в ближайшие годы ожидается ограниченное производство.

Считается, что еще один вариант, Astra Mk-3, будет использовать твердотопливную прямоточную воздушно-реактивную установку (SFDR) для достижения увеличенной дальности полета и высокоскоростной маневренности на конечном этапе.

Напомним, что в Украине сейчас тестируют баллистические и крылатые ракеты украинского производства. На их создание были выделены грантовые средства от проекта Brave1.