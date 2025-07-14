Індія випробувала ракету класу "повітря-повітря" Astra із власною головкою самонаведення

Випробування проводилися проти високошвидкісних безпілотних повітряних цілей на різних дальностях, з різними аспектами цілі та умовами стартової платформи.

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Індія успішно випробувала розроблену власними силами ракету класу "повітря-повітря" Astra з власною головкою самонаведення. Про це повідомляє видання Flightglobal.

За даними Міністерства оборони Індії, роботи включали два запуски з винищувача Су-30МКІ біля узбережжя штату Одіша.

До розробки вітчизняної головки самонаведення, Astra покладалася на ізраїльські технології для наведення.

Випробування проводилися проти високошвидкісних безпілотних повітряних цілей на різних дальностях, з різними аспектами цілі та умовами стартової платформи. Причому, як повідомляється, обидві цілі були знищені "з надзвичайно високою точністю".

Радіочастотну головку самонаведення розробила Індійська організація оборонних досліджень і розробок. Зазначається, що попередні версії ракети Astra мали вбудовані головки самонаведення, розроблені у співпраці з ізраїльською компанією Rafael.

Дальність польоту Astra перевищує 53 морські милі (100 км).

Літак Astra Mk-1 перебуває на озброєнні ВПС Індії. Він встановлюється на Су-30МКІ, а також буде озброєний легким бойовим літаком Tejas компанії Hindustan Aeronautics. У березні прототип Tejas Mk1 здійснив успішний запуск Astra.

Варіант Astra Mk-2 з більшою дальністю дії перевищує 86 нм, і він проходить дослідно-конструкторські випробування, та в найближчі роки очікується обмежене виробництво.

Вважається, що ще один варіант, Astra Mk-3, використовуватиме твердопаливну прямоточну повітряно-реактивну установку (SFDR) для досягнення збільшеної дальності польоту та високошвидкісної маневреності на кінцевому етапі.

Нагадаємо, що в Україні зараз тестують балістичні та крилаті ракети українського виробництва. На їхнє створення були виділені грантові кошти від проєкту Brave1.