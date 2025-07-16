Взяли друг друга в плен: как россияне помогли ВСУ освободить Андреевку на Сумщине (видео)

В своих телеграмм-каналах россияне заявили, что ВСУ захватили их бойцов в плен и казнили, зато оказалось, что между подразделениями ВС РФ возникло недоразумение.

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В Сумской области бойцы 225 отдельного штурмового полка ВСУ смогли выбить россиян из села Андреевка Сумской области. Бои продолжались две недели. О том, как освобождали населенный пункт они рассказали hromadske.

Село Андреевка состоит из 2 улиц — довольно сложная местность для пехоты, много зелени и река, которая ограничивает передвижение. Оккупанты смогли там закрепиться — они построили фортификации и заняли посадки вокруг. Сама Андреевка имеет стратегическое значение, поскольку ее захват позволил бы россиянам продвигаться в направлении Сум и обстреливать областной центр из артиллерии.

Бойцы 225-го штурмового полка получили тогда приказ зачистить одну из посадок.

"С колес мы зашли в Андреевку, перерезали все подходы к селу и начали зачищать", — рассказал заместитель командира 225 ОШП Александр Клименко.

ВСУ двигались они несколькими волнами, а сама операция по освобождению села заняла 2 недели. Как рассказывает Александр Клименко, была слаженная работа — перерезать им подходы и взять все под огневой контроль. Сначала отработали операторы дронов, которые уничтожали позиции и технику россиян и дальше шла украинская пехота.

Далее россияне испугались и начали отступать.

"Запомнилось то, что они друг друга в плен взяли. 177-я бригада, кажется, если я не ошибаюсь, взяла в плен 30-й батальон, или бригаду. По своим телеграмм-каналам русские заявили, что это мы всех поубивали. По российским телеграмм-каналам прошло, что это мы убили пленных. Мы снимали с дрона и сначала сами не могли разобраться, потому что одна группа была в пикселе. Одни из них выстроили, положили других на землю, долго там разбирались, и когда наш дрон полетел к ним, те, что были пленные, были уже убиты. Потом выяснилось, что они друг друга взяли в плен", — рассказал заместитель командира 225 ОШП Александр Клименко.

Боец отметил, что причины их несогласованности между собой непонятны, но ВСУ от того, что произошло, "стало приятно".

Напомним, что сообщалось, что продвижение россиян остановили по линии "Юнаковка — Яблоновка — Кондратовка — граница РФ — Глушковский район Курской области.