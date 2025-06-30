ВС РФ "отгоняют" от Сум: ВСУ освободили Андреевку и идут вперед под Алексеевкой, – Генштаб (карта)

Украинские военные оттеснили российские войска от Сум, но наступление в приграничных районах не прекращается. ВС РФ бросают в бой лучшие бригады.

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Ситуация на Северослобожанском направлении довольно сложная, но сейчас ее удалось стабилизировать. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины по состоянию на 15:00 30 июня.

Потери россиян на Северослобожанском и Курском направлениях превысили 9300 солдат

Продвижение россиян остановили по линии "Юнаковка – Яблоновка – Новониколаевка – Алексеевка – Кондратовка – граница РФ – Глушковский район Курской области".

"Наши войска держат оборону по определенному рубежу, проводят подготовку и контрнаступление для вытеснения противника", — указали в Генштабе.

Агрессоры задействует на этом участке лучшие бригады: морскую пехоту, десантно-штурмовые части, боеспособные части мотострелковых войск. При этом активно работает дальнобойная артиллерия, авиация и ударные дроны.

Благодаря действиям ВСУ на Курском направлении удалось сковать группировку российских войск численностью 50 тысяч человек. Оккупантов не перебросили на другие проблемные участки, включая Покровский и Новопавловский.

Потери ВС РФ в Сумской области за июнь

В июне текущего года общие потери россиян на Северослобожанском и Курском направлениях превысили 9300 солдат, из них более 4470 — безвозвратных. За последний месяц уничтожены 423 единицы военной техники: шесть танков, 20 боевых бронемашин, 89 единиц артиллерийских систем и РСЗО и три средства ПВО.

Подразделения ВСУ наносят огневое поражение по врагу на глубину до 100 км, в том числе и по территории России. За июнь удалось поразить 16 командных пунктов, восемь командно-наблюдательных пунктов, шесть районов сосредоточения живой силы и один район сосредоточения военной техники.

Согласно статистике Генштаба, уничтожено три российских склада боеприпасов, три склада материально-технических средств, три склада хранения БПЛА, два пункта управления дронами и нефтебаза.

Напомним, в ОСГВ "Хортица" заявляли об интенсивных боях ВСУ с россиянами на многих направлениях фронта. На Покровском направлении каждый день происходит более 50 боестолкновений.

Замглавы Сумской ОВА Владимир Бабич уверен в невозможности оккупации Сум. Жители города якобы не поддаются панике.