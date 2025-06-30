Бросили в бой все, что имели: в ОСУВ "Хортица" прокомментировали "провал" летнего наступления России

Представитель оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Виктор Трегубов пояснил, что интенсивные бои продолжаются на всех участках фронта и россияне пытаются наступать на нескольких направлениях.

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Летнее наступление оккупантов захлебнулось на Сумщине, но в целом враг продолжает интенсивные бои на многих направлениях фронта, сказал Виктор Трегубов в эфире телемарафона, комментируя публикации в иностранных СМИ о том, что летнее наступление россиян захлебнулось.

Трегубов отметил, что это может касаться Сумской области, ведь там, по его словам, россияне долго готовились, но "получился пшик".

В то же время он отметил, что нельзя сказать, что летняя кампания врага захлебнулась на направлениях зоны ответственности ОСУВ "Хортица".

Так, на Покровском направлении продолжаются интенсивные бои и враг не потерял способности для их продолжения. Ежесуточно 50 и более боевых столкновений. Но по мнению Трегубова, сделать эти атаки еще более интенсивными россияне уже не смогут.

"Враг пересек трассу Покровск-Константиновка и пытается продвигаться на север. А это значит, что россияне пойдут или на Константиновку, или могут атаковать Покровско-Мирноградскую агломерацию уже с восточного направления. Или делать это одновременно", — спрогнозировал Трегубов.

По его словам, нельзя сказать, что россияне активно приближаются к агломерации, но ситуация угрожающая.

"Их надо отбрасывать за трассу и безусловно снижать их атакующие возможности всеми доступными путями", — подчеркнул он.

По его словам, также враг пытается наступать южнее города Покровск в сторону административной границы Днепропетровской области, но это уже южнее города Покровск.

Виктор Трегубов отметил, что только на Покровском направлении действует 110 тысяч россиян и это "реально очень много", поэтому, скорее всего усиления там не будет, потому что все, что есть у россиян, они уже бросили в бой.

Напомним, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказывал, что Силам обороны удалось притормозить наступление россиян в Сумской области. Враг имеет большие потери и не рискует использовать бронетехнику.

А западные СМИ писали, что Россия сосредоточила 50 000 солдат на Сумщине. ВС РФ находятся всего в 20 км от Сум, и Кремль использует свое превосходство в живой силе вдоль фронта.