Кинули в бій все, що мали: в ОСУВ "Хортиця" прокоментували "провал" літнього наступу Росії

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Віктор Трегубов пояснив, що інтенсивні бої продовжуються на всіх ділянках фронту і росіяни намагаються наступати на кількох напрямках.

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Літній наступ окупантів захлинувся на Сумщині, але в цілому ворог продовжує інтенсивні бої на багатьох напрямках фронту, сказав Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, коментуючи публікації в іноземних ЗМІ щодо того, що літній наступ росіян захлинувся.

Трегубов зауважив, що це може стосуватися Сумської області, адже там, за його словами, росіяни довго готувались, але "вийшов пшик".

В той же час він зазначив, що не можна сказати, що літня кампанія ворога захлинулася на напрямках зони відповідальності ОСУВ "Хортиця".

Так, на Покровському напрямку тривають інтенсивні бої і ворог не втратив спроможності для їх продовження. Щодоби 50 і більше бойових зіткнень. Але на думку Трегубова, зробити ці атаки ще інтенсивнішими росіяни вже не зможуть.

"Ворог перетнув трасу Покровськ-Костянтинівка і намагається просуватися на північ. А це означає, що росіяни підуть або на Костянтинівку, або можуть атакувати Покровсько-Мирноградську агломерацію уже зі східного напрямку. Або робити це одночасно", - спрогнозував Трегубов.

За його словами, не можна сказати, що росіяни активно наближаються до агломерації, але ситуація загрозлива.

"Їх треба відкидати за трасу і безумовно знижувати їхні атакувальні можливості усіма доступними шляхами", - наголосив він.

За його словами, також ворог намагається наступати південніше від міста Покровськ в бік адміністративного кордону Дніпропетровської області, але це вже південніше міста Покровськ.

Віктор Трегубов зазначив, що тільки на Покровському напрямку діє 110 тисяч росіян і це "реально дуже багато", тому, скоріш за все підсилення там не буде, бо все, що є в росіян, вони вже кинули в бій.

Нагадаємо, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповідав, що Силам оборони вдалося пригальмувати наступ росіян в Сумській області. Ворог має великі втрати і не ризикує використовувати бронетехніку.

А західні ЗМІ писали, що Росія зосередила 50 000 солдатів на Сумщині. ЗС РФ перебувають усього за 20 км від Сум, і Кремль використовує свою перевагу в живій силі вздовж фронту.