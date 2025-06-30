ЗС РФ "відганяють" від Сум: ЗСУ звільнили Андріївку і йдуть вперед під Олексіївкою, — Генштаб (карта)

Українські військові відтіснили російські війська від Сум, але наступ у прикордонних районах не припиняється. ЗС РФ кидають у бій найкращі бригади.

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Ситуація на Північнослобожанському напрямку доволі складна, але наразі її вдалося стабілізувати. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України станом на 15:00 30 червня.

Втрати росіян на Північнослобожанському та Курському напрямках перевищили 9300 солдатів

Просування росіян зупинили по лінії "Юнаківка — Яблунівка — Новомиколаївка — Олексіївка — Кіндратівка — кордон РФ — Глушківський район Курської області".

"Наші війська тримають оборону по визначеному рубежу, проводять підготовку і контрнаступ для витіснення противника", — вказали в Генштабі.

Агресори залучають на цій ділянці найкращі бригади: морську піхоту, десантно-штурмові частини, боєздатні частини мотострілецьких військ. При цьому активно працює далекобійна артилерія, авіація та ударні дрони.

Завдяки діям ЗСУ на Курському напрямку вдалося скувати угруповання російських військ чисельністю 50 тисяч осіб. Окупантів не перекинули на інші проблемні ділянки, включно з Покровською і Новопавлівською.

Втрати ЗС РФ у Сумській області за червень

У червні поточного року загальні втрати росіян на Північнослобожанському та Курському напрямках перевищили 9300 солдатів, з них понад 4470 — безповоротних. За останній місяць знищено 423 одиниці військової техніки: шість танків, 20 бойових бронемашин, 89 одиниць артилерійських систем і РСЗВ та три засоби ППО.

Підрозділи ЗСУ завдають вогневого ураження по ворогу на глибину до 100 км, зокрема й по території Росії. За червень вдалося вразити 16 командних пунктів, вісім командно-спостережних пунктів, шість районів зосередження живої сили та один район зосередження військової техніки.

Згідно зі статистикою Генштабу, знищено три російські склади боєприпасів, три склади матеріально-технічних засобів, три склади зберігання БПЛА, два пункти управління дронами і нафтобазу.

Нагадаємо, в ОСУВ "Хортиця" заявляли про інтенсивні бої ЗСУ з росіянами на багатьох напрямках фронту. На Покровському напрямку щодня відбувається понад 50 бойових зіткнень.

Заступник голови Сумської ОДА Володимир Бабич упевнений у неможливості окупації Сум. Жителі міста нібито не піддаються паніці.