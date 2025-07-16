Взяли одне одного в полон: як росіяни допомогли ЗСУ звільнити Андріївку на Сумщині (відео)

У своїх телеграм-каналах росіяни заявили, що ЗСУ захопили їхніх бійців у полон і стратили, натомість виявилося, що між підрозділами ЗС РФ виникло непорозуміння.

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В Сумській області бійці 225 окремого штурмового полку ЗСУ змогли вибити росіян із села Андріївка Сумської області. Бої тривали два тижні. Про те, як звільняли населений пункт вони розповіли hromadske.

Село Андріївка складається з 2 вулиць — доволі складна місцевість для піхоти, багато зелені і річка, яка обмежує пересування. Окупанти змогли там закріпитися — вони збудували фортифікації і зайняли посадки довкола. Сама Андріївка має стратегічне значення, оскільки її захоплення дало б змогу росіянам просуватися в напрямку Сум та обстрілювати обласний центр з артилерії.

Бійці 225-го штурмового полку отримали тоді наказ зачистити одну із посадок.

"З колес ми зайшли в Андріївку, перерізали всі підходи до села і почали зачищати", — розповів заступник командира 225 ОШП Олександр Клименко.

ЗСУ рухалися вони кількома хвилями, а сама операція зі звільнення села зайняла 2 тижні. Як розповідає Олександр Клименко, була злагоджена робота — перерізати їм підходи і взяти все перед вогневий контроль. Спершу відпрацювали оператори дронів, які знищували позиції і техніку росіян і далі йшла українська піхота.

Далі росіяни налякалися і почали відступати.

"Запам'яталося те, що вони один одного у полон взяли. 177-ма бригада, здається, якщо я не помиляюся, взяла в полон 30-й батальйон, чи бригаду. По своїх телеграм-каналах руські заявили, що то ми всіх повбивали. По російських телеграм-каналах пройшло, що це ми вбили полонених. Ми знімали з дрона і спочатку самі не могли розібратися, бо одна група була в пікселі. Одні з них вишикували, поклали інших на землю, довго там розбиралися, і коли наш дрон полетів до них, ті, що були полонені, були вже вбиті. Потім з'ясувалося, що вони одне одного взяли в полон", — розповів заступник командира 225 ОШП Олександр Клименко.

Боєць зазначив, що причини їхньої неузгодженості між собою незрозумілі, але ЗСУ від того, що сталося, "стало приємно".

Нагадаємо, що повідомлялося, що просування росіян зупинили по лінії "Юнаківка — Яблунівка — Кіндратівка — кордон РФ — Глушківський район Курської області.