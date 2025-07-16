Рада разрешила украинцам старше 60 лет служить в армии: подробности

Мужчины и женщины старше 60 лет смогут добровольно служить в ВСУ по контракту. Контракт с ними заключают на год, но необходимо пройти испытательный срок.

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Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №13229, вносящий соответствующие изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе". Об этом сообщил в Telegram народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

Нардепы предлагают установить, что во время военного положения для нужд ВСУ и других военных формирований на основании письменного согласия командира подразделения на военную службу по контракту могут принимать лиц возрастом от 60 лет.

Таких призывников должна признать годными к службе военно-врачебная комиссия. Если человек старше 60 лет идет на службу в ВСУ по контракту в офицерский состав, письменное согласие командира воинской части выдается только после согласования кандидата Генеральным штабом ВСУ или уполномоченным органом военного управления другого военного формирования.

Как призывают в армию людей старше 60 лет?

Порядок согласования кандидатов старше 60 лет для принятия на военную службу определяет Генеральный штаб. При принятии таких лиц в ВСУ им устанавливают испытательный срок 2 месяца, чтобы выяснить соответствия военнослужащего требованиям прохождения военной службы по контракту.

Срок военной службы устанавливается один год. Срок прохождения военной службы для таких военнослужащих может быть продлен по новым контрактам на один год.

Если человек не соответствует запрашиваемым критериям, контракт с ним расторгают досрочно, а военнослужащий увольняется со службы. Предельный возраст пребывания в армии для лиц 60+ не устанавливается.

Опыт и уникальные знания: чем полезны ВСУ призывники 60+

В пояснительной записке к документу отмечается, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину значительное количество граждан в возрасте 60 и более лет проявило желание добровольно защищать страну.

"Такие граждане часто имеют высокий уровень личной мотивации, патриотизма и обладают многолетним жизненным и уникальным профессиональным опытом в различных сферах деятельности", — считают авторы закона.

Особенно приветствуется наличие у людей возрастом 60+ различных технических знаний. На войне требуются не только физические навыки, но и глубокие профессиональные знания.

По мнению депутатов, лиц в возрасте от 60 лет целесообразно привлекать на небоевые должности с незначительной физической нагрузкой. Однако они могут предоставить свой опыт, знания, дисциплину и ответственность.

Напомним, в Раде говорили о критической нехватке личного состава в ВСУ для продолжения войны с РФ. Западное вооружение не спасет ситуацию.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины есть подразделение "Артан ХХХ", в него набирают отбывших наказание за тяжкие преступления.