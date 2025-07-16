Рада дозволила українцям, старшим за 60 років, служити в армії: подробиці

Чоловіки і жінки, старші за 60 років, зможуть добровільно служити в ЗСУ за контрактом. Контракт із ними укладають на рік, але необхідно пройти випробувальний термін.

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Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №13229, що вносить відповідні зміни до закону "Про військовий обов'язок і військову службу". Про це повідомив у Telegram народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

Нардепи пропонують встановити, що під час воєнного стану для потреб ЗСУ та інших військових формувань на підставі письмової згоди командира підрозділу на військову службу за контрактом можуть приймати осіб віком від 60 років.

Таких призовників має визнати придатними до служби військово-лікарська комісія. Якщо людина, старша за 60 років, іде на службу в ЗСУ за контрактом в офіцерський склад, письмову згоду командира військової частини видають тільки після погодження кандидата Генеральним штабом ЗСУ або уповноваженим органом військового управління іншого військового формування.

Як призивають в армію людей, старших за 60 років?

Порядок погодження кандидатів, старших за 60 років, для прийняття на військову службу визначає Генеральний штаб. Під час прийняття таких осіб до ЗСУ їм встановлюють випробувальний термін 2 місяці, щоб з'ясувати відповідність військовослужбовця вимогам проходження військової служби за контрактом.

Строк військової служби встановлюється один рік. Строк проходження військової служби для таких військовослужбовців може бути продовжено за новими контрактами на один рік.

Якщо людина не відповідає запитуваним критеріям, контракт із нею розривають достроково, а військовослужбовець звільняється зі служби. Граничний вік перебування в армії для осіб 60+ не встановлюється.

Досвід та унікальні знання: чим корисні ЗСУ призовники 60+

У пояснювальній записці до документа зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну значна кількість громадян віком 60 і більше років виявила бажання добровільно захищати країну.

"Такі громадяни часто мають високий рівень особистої мотивації, патріотизму та володіють багаторічним життєвим і унікальним професійним досвідом у різних сферах діяльності", — вважають автори закону.

Особливо вітається наявність у людей віком 60+ різних технічних знань. На війні потрібні не тільки фізичні навички, а й глибокі професійні знання.

На думку депутатів, осіб віком від 60 років доцільно залучати на небойові посади з незначним фізичним навантаженням. Проте вони можуть надати свій досвід, знання, дисципліну та відповідальність.

Нагадаємо, у Раді говорили про критичну нестачу особового складу в ЗСУ для продовження війни з РФ. Західне озброєння не врятує ситуацію.

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