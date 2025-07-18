"Правильная комбинация": в ВСУ показали коллективный "налет" на технику ВС РФ (видео)

Сначала задействуют FPV-дрон на оптоволокне. Он пролетает мимо всех вражеских "штор" и РЭБ и точно попадает в бронированную цель.

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На Покровском направлении в Донецкой области над уничтожением одной вражеской БМП могут работать бойцы различных подразделений. Такой коллективный разбор на молекулы вражеской бронетехники показали в 91-м отдельном противотанковом батальоне ВСУ.

Отмечается, что первым по вражеской бронетехнике отрабатывает FPV-дрон на оптоволокне.

"Сначала — задействован FPV на оптоволокне. Он пролетает мимо всех вражеских "штор" и РЭБ, точно попадает в бронированную цель. Далее — дрон и артиллерия смежников. Броня останавливается. Трое выпрыгивают. Один убегает, прячется в укрытии. И туда прилетает сброс. Минус оккупант", — рассказывают бойцы батальона.

Финальную точку ставит "старый добрый FPV на радиоуправлении" с тяжелым зарядом. Благодаря меткости оператора 91-го отдельного батальона бронированная техинка россиян превращается в металлолом.

"Это и называется — правильная комбинация. Оптоволокно или радиоуправление? FPV или сброс? Когда знаешь, что и когда запускать — врагу негде спрятаться. И главное — взаимодействие. Разведка, дроны, артиллерия. Разные подразделения, разные бригады", — пояснили в батальоне.

Напомним, что ВСУ разнесли танк-сарай россиян на Купянском направлении. До того, как разлететься в щепки вражеский танк направлялся в направлении украинских позиций с целью прорыва обороны Сил обороны.

Также сообщалось, что ВСУ контратаковали и выбили россиян из нескольких посадок вблизи Северска.