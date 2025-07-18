"Правильна комбінація": в ЗСУ показали колективний "наліт" на техніку ЗС РФ (відео)

Спершу задіюють FPV-дрон на оптоволокні. Він пролітає повз усі ворожі "штори" й РЕБ і точно влучає в броньовану ціль.

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На Покровському напрямку на Донеччині над знищенням однієї ворожої БМП можуть працювати бійці різних підрозділів. Такий колективний розбір на молекули ворожої бронетехніки показали в 91-му окремому протитанковому батальйоні ЗСУ.

Зазначається, що першим по ворожій бронетехніці відпрацьовує FPV-дрон на оптоволокні.

"Спершу — задіяно FPV на оптоволокні. Він пролітає повз усі ворожі "штори" й РЕБ, точно влучає в броньовану ціль. Далі — дрон і артилерія суміжників. Броня зупиняється. Троє вистрибують. Один тікає, ховається в укритті. І туди прилітає скид. Мінус окупант", — розповідають бійці батальйону.

Фінальну крапку ставить "старий добрий FPV на радіокеруванні" із важким зарядом. Завдяки влучності оператора 91-го окремого батальйону броньована техніка росіян перетворюється на брухт.

"Це й називається — правильна комбінація. Оптоволокно чи радіокерування? FPV чи скид? Коли знаєш, що і коли запускати — ворогу ніде сховатися. І головне — взаємодія. Розвідка, дрони, артилерія. Різні підрозділи, різні бригади", — пояснили в батальйоні.

Нагадаємо, що ЗСУ рознесли танк-сарай росіян на Куп'янському напрямку. До того, як розлетітися на друзки ворожий танк прямував в напрямку українських позицій з метою прориву оборони Сил оборони.

Також повідомлялося, що ЗСУ контратакували та вибили росіян з кількох посадок поблизу Сіверська.