Родственники погибших в плену получат 15 млн грн: приняты изменения в закон

На единовременную денежную помощь (ЕДП) в размере 15 млн грн имеют право родственники военнослужащих, которые погибли в плену в период действия военного положения.

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Соответствующие изменения в Закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" (№13168) приняла Верховная Рада на заседании 16 июля, сообщили в Министерстве обороны Украины.

Закон теперь четко определяет право получения такой помощи в случае гибели (смерти) военнослужащего в плену, независимо от причины наступления смерти.

Однако эта норма не распространяется на тех, кто добровольно сдался в плен врагу.

Еще одно нововведение – увеличение с трех месяцев до года срока, когда можно оформить ЕДП в случае получения военнослужащим ранения (контузии, травмы или увечья), заболевания при исполнении им обязанностей военной службы, что привело к частичной потере трудоспособности без установления ему инвалидности, а также лицом, уволенным с воинской службы из-за потери трудоспособности вследствие указанных причин.

Фото: МОУ

По информации МОУ, из-за длительного периода лечения и реабилитации и нахождения подразделения в районе боевых действий таким военнослужащим часто было невозможно вовремя получить все необходимые документы и реализовать свое право на ЕПД. Поэтому увеличение сроков призвано решить эту проблему.

Также закон изменил порядок определения размера ЕДП при изменении группы инвалидности. Теперь для определения размера единоразовой денежной помощи при изменении группы инвалидности применяется прожиточный минимум, установленный законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором установлена новая группа инвалидности.

Ранее размер ЕДП при изменении группы (причинной связи) инвалидности определялся на дату первичного установления инвалидности.

Напомним, Фокус писал, что с 18 июня правила выплат от государства родственникам погибших воинов изменились. Их могут получить члены семей военнослужащих, погибших на передовой или умерших в течение года после ранения.

Помощь выплачивают не только гражданам Украины, но и родственникам иностранцев или лиц без гражданства, которые законно воевали.

Мы также рассказывали, что украинский комик пошутил о выплатах семьям погибших бойцов ВСУ, после чего вынужден был извиняться.