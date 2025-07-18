Родичі загиблих у полоні отримають 15 млн грн: ухвалено зміни до закону

На одноразову грошову допомогу (ОГД) у розмірі 15 млн грн мають право родичі військовослужбовців, які загинули в полоні в період дії воєнного стану.

Related video

Відповідні зміни до Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (№13168) ухвалила Верховна Рада на засіданні 16 липня, повідомили в Міністерстві оборони України.

Закон тепер чітко визначає право отримання такої допомоги в разі загибелі (смерті) військовослужбовця в полоні, незалежно від причини настання смерті.

Однак ця норма не поширюється на тих, хто добровільно здався в полон ворогові.

Ще одне нововведення — збільшення з трьох місяців до року строку, коли можна оформити ОГД у разі одержання військовослужбовцем поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання під час виконання ним обов'язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без установлення йому інвалідності, а також особою, звільненою з військової служби через втрату працездатності внаслідок зазначених причин.

Фото: МОУ

За інформацією МОУ, через тривалий період лікування і реабілітації та знаходження підрозділу в районі бойових дій таким військовослужбовцям часто було неможливо вчасно отримати всі необхідні документи та реалізувати своє право на ОГД. Тож збільшення строків покликане вирішити цю проблему.

Також закон змінив порядок визначення розміру ОГД при зміні групи інвалідності. Відтепер для визначення розміру одноразової грошової допомоги при зміні групи інвалідності застосовується прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому встановлено нову групу інвалідності.

Раніше розмір ОГД при зміні групи (причинного зв'язку) інвалідності визначали на дату первинного встановлення інвалідності.

Нагадаємо, Фокус писав, що з 18 червня правила виплат від держави родичам загиблих воїнів змінилися. Їх можуть отримати члени сімей військовослужбовців, які загинули на передовій або померли протягом року після поранення.

Допомогу виплачують не тільки громадянам України, а й родичам іноземців або осіб без громадянства, які законно воювали.

Ми також розповідали, що український комік пожартував про виплати сім'ям загиблих бійців ЗСУ, після чого змушений був вибачатися.