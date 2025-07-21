Полет "Серебряного Дракона": ВВС США показали сверхсекретный самолет U-2 Dragon Lady (видео)

На авиашоу Royal International Air Tattoo (RIAT), проходившем 19 июля 2025 года на авиабазе Фэйрфорд в Великобритании, ВВС США впервые за долгое время публично продемонстрировали высотный самолет-разведчик Lockheed U-2 Dragon Lady.

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Появление этого культового воздушного разведчика вызвало значительный интерес у публики и специалистов, особенно на фоне возросшей активности Китая и России. Об этом сообщают обозреватели Army Recognition.

Отмечается, что самолет был представлен в рамках программы «Air and Space Power in NATO», которая отражает стратегическое единство стран альянса. ВВС США задействовали U-2, чтобы подчеркнуть значение воздушной разведки в современных условиях — особенно в борьбе с противниками, активно использующими средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и создающими зоны ограничения доступа (A2/AD).

Возрождение интереса к U-2

Несмотря на то, что модель U-2 была разработана в середине 1950-х годов, самолет продолжает модернизироваться. Его главная особенность — способность вести разведку на высотах свыше 21 км, что затрудняет его перехват обычными средствами ПВО.

В последние годы U-2 получил обновленные сенсоры, включая оптико-электронные системы ASARS-2A и SYERS-2C, а также усовершенствованную интеграцию с космическими и беспилотными системами наблюдения. В 2020-х годах самолет также был платформой для отработки перспективных концепций командования и управления, включая интеграцию ИИ и связи с новыми поколениями истребителей и дронов.

Кроме того, аналитики подчеркнули, что в условиях интенсивного применения РЭБ U-2 сохраняет конкурентное преимущество: он способен функционировать там, где спутниковые каналы разведки и навигации могут быть выведены из строя или подавлены.

Основные характеристики U-2

Длина: 19,2 м

Размах крыла: 31 м

Максимальный взлетный вес: 18 144 кг

Двигатель: 1 × General Electric F118-GE-101 (турбовентиляторный, 76 кН тяги)

Крейсерская скорость: 760 км/ч

Максимальная скорость: 805 км/ч

Практический потолок: до 27 000 м

Дальность полета: до 11 280 км

Выносливость: до 12 часов

Полезная нагрузка: до 2 300 кг

Экипаж: 1 человек

Напомним, 15 февраля 2024 года американский самолет U-2 Dragon Lady 1078 поднялся в небо после трех лет интенсивных восстановительных работ. Машина находилась на обслуживании 1030 дней после аварии, в результате которой были повреждены крылья самолета.