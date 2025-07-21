Політ "Срібного Дракона": ВПС США показали надсекретний літак U-2 Dragon Lady (відео)

На авіашоу Royal International Air Tattoo (RIAT), що проходило 19 липня 2025 року на авіабазі Фейрфорд у Великій Британії, ВПС США вперше за довгий час публічно продемонстрували висотний літак-розвідник Lockheed U-2 Dragon Lady.

Related video

Поява цього культового повітряного розвідника викликала значну зацікавленість у публіки та фахівців, особливо на тлі зростаючої активності Китаю та Росії. Про це повідомляють оглядачі Army Recognition.

Зазначається, що літак був представлений у рамках програми "Air and Space Power in NATO", яка відображає стратегічну єдність країн альянсу. ВПС США залучили U-2, щоб підкреслити значення повітряної розвідки в сучасних умовах — особливо в боротьбі з супротивниками, які активно використовують засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) і створюють зони обмеження доступу (A2/AD).

Відродження інтересу до U-2

Попри те, що модель U-2 була розроблена в середині 1950-х років, літак продовжує модернізуватися. Його головна особливість — здатність вести розвідку на висотах понад 21 км, що ускладнює його перехоплення звичайними засобами ППО.

Останніми роками U-2 отримав оновлені сенсори, включно з оптико-електронними системами ASARS-2A і SYERS-2C, а також вдосконалену інтеграцію з космічними й безпілотними системами спостереження. У 2020-х роках літак також був платформою для відпрацювання перспективних концепцій командування та управління, включно з інтеграцією ШІ та зв'язку з новими поколіннями винищувачів і дронів.

Крім того, аналітики наголосили, що в умовах інтенсивного застосування РЕБ U-2 зберігає конкурентну перевагу: він здатний функціонувати там, де супутникові канали розвідки та навігації можуть бути виведені з ладу або пригнічені.

Основні характеристики U-2

Довжина: 19,2 м

Розмах крила: 31 м

Максимальна злітна вага: 18 144 кг

Двигун: 1 × General Electric F118-GE-101 (турбовентиляторний, 76 кН тяги)

Крейсерська швидкість: 760 км/год

Максимальна швидкість: 805 км/год

Практична стеля: до 27 000 м

Дальність польоту: до 11 280 км

Витривалість: до 12 годин

Корисне навантаження: до 2 300 кг

Екіпаж: 1 людина

Нагадаємо, 15 лютого 2024 року американський літак U-2 Dragon Lady 1078 піднявся в небо після трьох років інтенсивних відновлювальних робіт. Машина перебувала на обслуговуванні 1030 днів після аварії, внаслідок якої було пошкоджено крила літака.