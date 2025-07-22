Россия применила крылатую ракету Х-69: в Киеве обезвредили опасный обломок (фото)

Украинские власти подтвердили, что во время последней воздушной атаки на Киев Россия применила новейшую крылатую ракету Х-69. Обломки боеприпаса были обнаружены на окраине столицы, где ракета была успешно нейтрализована средствами ПВО.

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Саперы обезвредили кассетную боеголовку, которая упала во дворе жилого дома. Специалисты вывезли ее в безопасное место для дальнейшего уничтожения, сообщает пресс-служба ГСЧС. Отмечается, что боеприпас мог взорваться в любой момент.

По информации украинских военных, ракета была перехвачена до достижения цели. Причем это уже не первый случай применения Х-69 по украинским объектам: ранее такие ракеты фиксировались при ударах по Трипольской ТЭС в 2024 году.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Ракета Х-69: малозаметное оружие РФ

Эксперт в области авиации и исполнительный директор аналитического проекта "Милитарный" Вадим Кушников заявил, что появление Х-69 на украинском театре военных действий свидетельствует о растущем ударном потенциале России.

Оружие представляет собой стелс-ракету с расширенным боевым радиусом и возможностью применения кассетных зарядов, отметил эксперт. По различным данным, максимальная дальность ракеты может достигать 400 км, хотя разработчик — КБ "Радуга" — официально заявляет о 290 км. Такая дальность позволяет запускать Х-69 вне зоны поражения большинства украинских систем ПВО.

"Мы увидели, что это оружие продемонстрировало значительный разрушительный потенциал, поскольку электростанция была выведена из строя на длительный период времени", — сказал Кушников.

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Таинственная Х-69. Характеристики стелс-ракеты, которой ВС РФ ударили по Трипольской ТЕС

Основные заявленные характеристики ракеты Х-69

Стартовая масса: 710 кг

Масса боевой части: 310 кг

Скорость полета: 700-1000 км/ч

Дальность: около 400 км

Высота полета: 25-70 метров

Напомним, в апреле прошлого года на выставке Dubai Airshow 2023 РФ впервые представила новую крылатую ракету класса "воздух-земля" Х-69, которая заявлялась как боеприпас для истребителя Су-57. Главной особенностью ракеты называют ее сверхнизкий полет на высоте около 25-70 метров, что затрудняет ее обнаружение.