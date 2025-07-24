Бойцы ВСУ под вражеским обстрелом фосфорными снарядами вытащили подбитую БМП

Толстенные провода поваленной обстрелом высоковольтной линии намотались на гусеницу, и БМП перевернулась. Резать болгаркой провода пришлось метров за 700 до крайних позиций.

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Бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского смогли под вражескими атаками эвакуировать БМП, которая перевернулась и запуталась в проводах. Об этом рассказали на странице бригады.

Взвод технического обеспечения хоть и выглядит, как тыловое подразделение, но его бойцы бывают на передовой, откуда вытаскивают подбитую технику, чтобы привести ее в порядок и снова пустить в бой.

"Иногда приходится ждать часами, пока небо будет чистым от вражеских дронов. Лежишь возле поврежденной техники и ждешь сигнала, что можно работать", — рассказывает командир взвода Владимир с позывным "Механик".

Бойцы подразделения "Механик" и "Митяй"

Эвакуации техники предшествует разведка, она выяснит степень повреждений, как машину правильно зацепить, где развернуть эвакуационное авто и тому подобное. Лучше, говорят бойцы, забирать технику в плохую погоду или в темное время суток.

Так, недавно, бойцы на грузовике "Урал" вытащили украинскую БМП.

"Толстенные провода поваленной обстрелом высоковольтной линии намотались на гусеницу, и БМП перевернулась. Резать болгаркой провода пришлось метров за 700 до крайних позиций. "Механик" резал, а "Митяй" собой прикрывал фейерверк искр из-под фрезы. Это все на фоне вражеского обстрела фосфорными снарядами — видно было, как днем", — рассказывают в бригаде.

"Механик" и "Митяй" эвакуируют подбитую технику

Также бойцы спасли пораженный вражеским FPV-дроном бронированный Hummer, который лежал колесами вверх всего в полутора километрах до передних позиций батальона.

"По обе стороны дороги — поля, укрыться негде. Лежали. ждали чистого неба три часа. Hummer перевернули, передние колеса затащили на эвакуационный "Урал". Только тронулись — FPV спереди в "Урал". А мы же сидим в "Хаммере", только видим вспышку, слышим взрыв. Слава богу, в "Урале" все живы, только стекла повылетали. Секунд через 10 — еще один FPV сзади у "Хаммера". Дальше ехали на колесах без шин", — вспоминает военный Дмитрий с позывным "Митяй".

Напомним, что бойцы ВСУ устроили "судный день" элитному подразделению дронаров РФ. Были атакованы операторы БпЛА, которые считаются среди оккупантов одними из самых результативных.