Бійці ЗСУ під ворожим обстрілом фосфорними снарядами витягли підбиту БМП

Товстезні дроти поваленої обстрілом високовольтної лінії намоталися на гусеницю, і БМП перекинулася. Різати болгаркою дроти довелося метрів за 700 до крайніх позицій.

Related video

Бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського змогли під ворожими атаками евакуювати БМП, яка перекинулася і заплуталася в дротах. Про це розповіли на сторінці бригади.

Взвод технічного забезпечення хоч і виглядає, як тиловий підрозділ, але його бійці бувають на передовій, звідки витягують підбиту техніку, щоб привести її до ладу і знову пустити в бій.

"Інколи доводиться чекати годинами, доки небо буде чистим від ворожих дронів. Лежиш біля пошкодженої техніки й чекаєш сигналу, що можна працювати", – розповідає командир взводу Володимир із позивним "Механік".

Бійці підрозділу "Механік" і "Мітяй"

Евакуації техніки передує розвідка, вона з’ясувує ступінь пошкоджень, як машину правильно зачепити, де розвернути евакуаційне авто тощо. Краще, кажуть бійці, забирати техніку в погану погоду або в темний час доби.

Так, нещодавно, бійці вантажівкою "Урал" витягли українську БМП.

"Товстезні дроти поваленої обстрілом високовольтної лінії намоталися на гусеницю, і БМП перекинулася. Різати болгаркою дроти довелося метрів за 700 до крайніх позицій. "Механік" різав, а "Мітяй" собою прикривав феєрверк іскор з-під фрези. Це все на тлі ворожого обстрілу фосфорними снарядами – видно було, як удень", — розповідають у бригаді.

"Механік" і "Мітяй" евакуюють підбиту техніку

Також бійці врятували уражений ворожим FPV-дроном броньований Hummer, який лежав колесами догори лише за півтора кілометри до передніх позицій батальйону.

"По обидва боки дороги – поля, укритися нема де. Лежали. чекали чистого неба три години. Hummer перевернули, передні колеса затягли на евакуаційний "Урал". Тільки рушили – FPV спереду в "Урал". А ми ж сидимо в "Хаммері", тільки бачимо спалах, чуємо вибух. Дякувати богу, в "Уралі" всі живі, тільки скло повилітало. Секунд за 10 – ще один FPV ззаду в "Хаммера". Далі їхали на колесах без шин", – згадує військовий Дмитро з позивним "Мітяй".

Нагадаємо, що бійці ЗСУ влаштували "судний день" елітному підрозділу дронарів РФ. Були атаковані оператори БпЛА, які вважаються серед окупантів одними із найрезультативніших.