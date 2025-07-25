Нервировать врага: бойцы Сил обороны показали процесс подготовки и запуска аэростатов (фото)

Аэростаты используются для постоянного мониторинга территорий, обеспечивая изображение высокого качества в радиусе до 10 км и разведданные в реальном времени.

Related video

Бойцы Сил обороны Украины имеют в распоряжении аэростаты, которые используют для различных миссий. Они показали украинцам процесс подготовки их к использованию. Об этом сообщили в телеграмм-канале "Подсолнух", который ведут военные Воздушных сил ВСУ.

"Наши казаки демонстрируют процесс подготовки и запуска аэростатов от компании Aerobavovna. Практика использования не нова, однако наиболее интересным является факт, что шары являются отличной платформой для различных миссий. Разведка, РЭБ, "матка" для дронов перехватчиков и просто средство чтобы поза**бывать п**аров", — говорится в публикации.

Они отметили, что в принципе путей дальнейшего развития этого направления и идея имеют довольно много.

Для чего используют аэростаты

Как сообщает компания-производитель аэростатов Aerobavovna, их продукция используется для постоянного мониторинга территорий, обеспечивая изображение высокого качества в радиусе до 10 км и разведданные в реальном времени.

Благодаря им можно значительно увеличить радиус действия связи (до 100 км) в условиях действия РЭБ за счет высоты поднятия (до 1 км), что особенно важно в условиях боевых действий или при проведении спасательных операций.

Процесс подготовки и запуска аэростатов от компании Aerobavovna

Аэростаты могут быть оснащены системами РЭБ или РЭР, что делает их важным инструментом в арсенале современной армии. Кроме этого, отсутствие сигналов управления или работы приемников GPS дает возможность работать в условиях сильного противодействия РЭБ и спуфинга сигналов GPS.

Благодаря большой автономности и дополнительному оборудованию, аэростатные комплексы могут собирать и предоставлять данные о местном климате в реальном времени, сообщать о местах обнаружения пожаров, фиксировать нарушения экологических норм и случаи незаконной деятельности.

Аэростаты могут быть использованы для наблюдения за крупными массовыми мероприятиями или стратегически важными объектами.

Напомним, что ранее сообщалось, что украинская компания Aerobavovna разработала новую модель аэростатов для размещения систем радиоэлектронной разведки (РЭР) и борьбы (РЭБ), а также оборудования для ретрансляции сигналов беспилотников.