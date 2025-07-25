Іритувати ворога: бійці Сил оборони показали процес підготовки і запуску аеростатів (фото)

Аеростати використовуються для постійного моніторингу територій, забезпечуючи зображення високої якості в радіусі до 10 км та розвіддані в реальному часі.

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Бійці Сил оборони України мають у розпорядженні аеростати, які використовують для різних місій. Вони показали українцям процес підготовки їх до використання. Про це повідомили у телеграм-каналі "Соняшник", яки ведуть військові Повітряних сил ЗСУ.

"Наші козаки демонструють процес підготовки та запуску аеростатів від компанії Aerobavovna. Практика використання не нова, проте найбільш цікавим є факт, що кулі є чудовою платформою для різних місій. Розвідка, РЕБ, "матка" для дронів перехоплювачів і просто засіб аби поза**бувати п**арів", — деться в публікації.

Вони зауважили, що в принципі шляхів подальшого розвитку цього напрямку та іде мають доволі багато.

Для чого використовують аеростати

Як повідомляє компанія-виробник аеростатів Aerobavovna, їхня продукція використовується для постійного моніторингу територій, забезпечуючи зображення високої якості в радіусі до 10 км та розвіддані в реальному часі.

Завдяки ним можна значно збільшити радіус дії зв'язку (до 100 км) в умовах дії РЕБ за рахунок висоти підняття (до 1 км), що особливо важливо в умовах бойових дій або при проведенні рятувальних операцій.

Процес підготовки та запуску аеростатів від компанії Aerobavovna

Аеростати можуть бути оснащені системами РЕБ або РЕР, що робить їх важливим інструментом в арсеналі сучасної війська. Окрім цього, відсутність сигналів керування або роботи приймачів GPS дає можливість працювати в умовах сильної протидії РЕБ та спуфінгу сигналів GPS.

Завдяки великій автономності та додатковому обладнанню, аеростатні комплекси можуть збирати та надавати дані про місцевий клімат у реальному часі, повідомляти про місця виявлення пожеж, фіксувати порушення екологічних норм та випадки незаконної діяльності.

Аеростати можуть бути використані для спостереження за великими масовими заходами або стратегічно важливими об'єктами.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що українська компанія Aerobavovna розробила нову модель аеростатів для розміщення систем радіоелектронної розвідки (РЕР) і боротьби (РЕБ), а також обладнання для ретрансляції сигналів безпілотників.