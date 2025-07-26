В РФ БпЛА атаковали радиозавод "Сигнал", который производит комплексы РЭБ (видео)

Есть прилеты на территории промышленных объектов предприятия, в результате чего вспыхнул небольшой пожар.

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В России в Ставрополе группа беспилотников атаковала радиозавод "Сигнал", который производит станции активных помех авиационного, наземного и морского базирования комплексы. Об этом сообщает российское независимое издание ASTRA.

Отмечается, что есть прилеты на территории промышленных объектов предприятия, в результате чего вспыхнул небольшой пожар. Его ликвидировали. Пострадавших и погибших нет.

"Сегодня под утро на Ставрополье отражали атаку беспилотников. Есть прилеты возле промышленных объектов в Ставрополе. Жилые дома, системы жизнеобеспечения города не повреждены. Судя по всему, была попытка с помощью БПЛА нарушить энергоснабжение Ставрополя, она отбита", — написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Местные телеграм-каналы опубликовали видео атаки и сообщают, что беспилотник ударил по зданию радиозавода "Сигнал". Также жители города пожаловались, что не была объявлена тревога и после взрывов возникла проблема с интернетом. Также они сообщили, что насчитали по меньшей мере 6 взрывов.

Завод "Сигнал": что известно:

Радиозавод "Сигнал" — российский завод по производству радиоэлектроники, расположенный в Ставрополе. Основан в 1971 году. С 2012 года завод входит в АО "КРЕТ" Госкорпорации Ростех.

В настоящее время завод производит станции активных помех авиационного, наземного и морского базирования, средства катодной защиты от электрохимической коррозии, приборы учета и распределения электроэнергии, оборудование для предотвращения асфальто-смоло-парафиновых отложений в нефтяных скважинах и ряд других изделий.

Из-за вторжения России в Украину завод находится под санкциями всех стран Евросоюза, США, Украины и Японии.

Напомним, что вечером 25 июля ВС РФ атаковали ударными БпЛА разные районы Харькова, из-за чего в городе были слышны мощные взрывы и уже есть попадания по инфраструктуре.