В РФ БпЛА атакували радіозавод "Сигнал", який виробляє комплекси РЕБ (відео)

Є прильоти на території промислових об'єктів підприємства, внаслідок чого спалахнула невелика пожежа.

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У Росії в Ставрополі група безпілотників атакувала радіозавод "Сигнал", яки виробляє станції активних перешкод авіаційного, наземного та морського базуваннякомплекси. Про це повідомляє російське незалежне видання ASTRA.

Зазначається, що є прильоти на території промислових об'єктів підприємства, внаслідок чого спалахнула невелика пожежа. Її ліквідували. Постраждалих та загиблих немає.

"Сьогодні під ранок на Ставропіллі відбивали атаку безпілотників. Є прильоти біля промислових об'єктів у Ставрополі. Житлові будинки, системи життєзабезпечення міста не пошкоджені. Зважаючи на все, була спроба за допомогою БПЛА порушити енергопостачання Ставрополя, вона відбита", — написав губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров.

Місцеві телеграм-канали опублікували відео атаки та повідомляють, що безпілотник ударив по будівлі радіозаводу "Сигнал". Також жителі міста поскаржилися, що не була оголошена тривога і після вибухів виникла проблема з інтернетом. Також вони повідомили, що нарахували щонаменше 6 вибухів.

Завод "Сигнал": що відомо:

Радіозавод "Сигнал" — російський завод з виробництва радіоелектроніки, розташований у Ставрополі. Заснований у 1971 році. З 2012 року завод входить до АТ "КРЕТ" Держкорпорації Ростех.

В даний час завод виробляє станції активних перешкод авіаційного, наземного та морського базування, засоби катодного захисту від електрохімічної корозії, прилади обліку та розподілу електроенергії, обладнання для запобігання асфальто-смоло-парафінових відкладень у нафтових свердловинах та ряд інших виробів.

Через вторгнення Росії в Україну завод перебуває під санкціями всіх країн Євросоюзу, США, України та Японії.

Нагадаємо, що ввечері 25 липня ЗС РФ атакували ударними БпЛА різні райони Харкова, через що у місті було чутно потужні вибухи та вже є влучання по інфраструктурі.