СБУ показала первое зафиксированное уничтожение разведывательно дрона "Орион" РФ FPV-дроном (видео)

Часто враг применяет данный тип БпЛА в акватории Черного моря для пусков реактивных дронов-камикадзе "Бандероль" по югу Украины.

Related video

Служба безопасности Украины обнародовала видео своей работы по уничтожению российских БпЛА в украинском небе. В кадр впервые попал подрыв в воздухе российского разведывательно-ударного дрона "Орион". На это обратил внимание телеграм-канал KARYMAT.

"Первое зафиксированное уничтожение российского разведывательно-ударного дрона "Орион" с помощью FPV-дрона. Часто враг применяет данный тип БпЛА в акватории Черного моря для пусков реактивных дронов-камикадзе "Бандероль" по югу Украины", — говорится в сообщении.

В Службе безопасности Украины не делали акцента на уничтожении того или иного украинского БпЛА. Ту сообщили о работе своего подразделения в этом направлении за 2 недели.

Так, за этот промежуток времени воины ЦСО "А" СБУ ударными дронами и другими огневыми средствами поразили:

16 танков;

21 ББМ;

75 артиллерийских систем и РСЗО;

22 системы ПВО;

17 средств РЭБ/РЭР;

577 единиц автотранспорта;

80 БпЛА и 308 антенн связи;

789 вражеских позиций и укреплений;

15 складов с боеприпасами и 7 складов с горюче-смазочными материалами.

БпЛА "Орион": что известно

"Орион" — российский беспилотный летательный аппарат, средневысотный, большой продолжительности полета (MALE, Medium Altitude, Long Endurance) разработки компании "Кронштадт" (АФК Система).

БпЛА имеет среднюю массу, большую продолжительность полета и грузоподъемность. Бортовое оборудование предназначено для визуальной, радиолокационной или радиотехнической разведки с возможностью длительного патрулирования в заданном районе. Предусматривается установка до четырех ракет воздух-земля.

Напомним, что на немецкой выставке LandEuro 2025 представили дрон-перехватчик AngryCat, разработанный украинской компанией Venator Technologies. Основная его задача — уничтожение российских БПЛА, таких как "Шахед", "Ланцет", "Орлан" и Zala.