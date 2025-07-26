СБУ показала первое зафиксированное уничтожение разведывательно дрона "Орион" РФ FPV-дроном (видео)
Часто враг применяет данный тип БпЛА в акватории Черного моря для пусков реактивных дронов-камикадзе "Бандероль" по югу Украины.
Служба безопасности Украины обнародовала видео своей работы по уничтожению российских БпЛА в украинском небе. В кадр впервые попал подрыв в воздухе российского разведывательно-ударного дрона "Орион". На это обратил внимание телеграм-канал KARYMAT.
"Первое зафиксированное уничтожение российского разведывательно-ударного дрона "Орион" с помощью FPV-дрона. Часто враг применяет данный тип БпЛА в акватории Черного моря для пусков реактивных дронов-камикадзе "Бандероль" по югу Украины", — говорится в сообщении.
В Службе безопасности Украины не делали акцента на уничтожении того или иного украинского БпЛА. Ту сообщили о работе своего подразделения в этом направлении за 2 недели.
Так, за этот промежуток времени воины ЦСО "А" СБУ ударными дронами и другими огневыми средствами поразили:
- 16 танков;
- 21 ББМ;
- 75 артиллерийских систем и РСЗО;
- 22 системы ПВО;
- 17 средств РЭБ/РЭР;
- 577 единиц автотранспорта;
- 80 БпЛА и 308 антенн связи;
- 789 вражеских позиций и укреплений;
- 15 складов с боеприпасами и 7 складов с горюче-смазочными материалами.
БпЛА "Орион": что известно
"Орион" — российский беспилотный летательный аппарат, средневысотный, большой продолжительности полета (MALE, Medium Altitude, Long Endurance) разработки компании "Кронштадт" (АФК Система).
БпЛА имеет среднюю массу, большую продолжительность полета и грузоподъемность. Бортовое оборудование предназначено для визуальной, радиолокационной или радиотехнической разведки с возможностью длительного патрулирования в заданном районе. Предусматривается установка до четырех ракет воздух-земля.
Напомним, что на немецкой выставке LandEuro 2025 представили дрон-перехватчик AngryCat, разработанный украинской компанией Venator Technologies. Основная его задача — уничтожение российских БПЛА, таких как "Шахед", "Ланцет", "Орлан" и Zala.