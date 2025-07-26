СБУ показала перше зафіксоване знищення розвідувально дрона "Оріон" РФ FPV-дроном (відео)

Часто ворог застосовує даний тип БпЛА в акваторії Чорного моря для пусків реактивних дронів-камікадзе "Бандероль" по півдню України.

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Служба безпеки України оприлюднила відео своєї роботи із знищення російських БпЛА в українському небі. В кадр вперше потрапив підрив у повітрі російського розвідувально-ударного дрона "Оріон". На це звернув увагу телеграм-канал KARYMAT.

"Перше зафіксоване знищення російського розвідувально-ударного дрона "Оріон" за допомогою FPV-дрона. Часто ворог застосовує даний тип БпЛА в акваторії Чорного моря для пусків реактивних дронів-камікадзе "Бандероль" по півдню України", — йдеться в повідомленні.

У Службі безпеки України не робили акценту на знищенні того, чи іншого українського БпЛА. Ту повідомили про роботу свого підрозділу у цьому напрямку за 2 тижні.

Так, за цей проміжок часу воїни ЦСО "А" СБУ ударними дронами та іншими вогневими засобами уразили:

16 танків;

21 ББМ;

75 артилерійських систем і РСЗВ;

22 системи ППО;

17 засобів РЕБ/РЕР;

577 одиниць автотранспорту;

80 БпЛА та 308 антен зв’язку;

789 ворожих позицій та укріплень;

15 складів із боєприпасами та 7 складів із паливно-мастильними матеріалами.

БпЛА "Оріон": що відомо

"Оріон"— російський безпілотний літальний апарат, середньовисотний, великої тривалості польоту (MALE, Medium Altitude, Long Endurance) розробки компанії "Кронштадт" (АФК Система).

БпЛА має середню масу, більшу тривалість польоту і вантажність. Бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання в заданому районі. Передбачається установка до чотирьох ракет повітря-земля.

Нагадаємо, що на німецькій виставці LandEuro 2025 представили дрон-перехоплювач AngryCat, розроблений українською компанією Venator Technologies. Основана його задача — знищення російських БПЛА, таких як "Шахед", "Ланцет", "Орлан" та Zala.