Получили задание "что-то сделать с вражеским флотом": кто и зачем создал дрон Магура — аналитик

Разработку первого морского беспилотника "Магуры V1" начали в мае 2022 года через месяц после затопления российского крейсера "Москва".

Related video

Четверо украинских инженеров летом 2022 года начали работать над созданием надводных дронов Magura. Их творение изменило историю военно-морского флота и начало новую эру морской войны с помощью беспилотников. Об истории развития дрона-рекордсмена Magura написал западный исследователь H I Sutton в издании Naval News.

По его информации, все началось с того, что через несколько месяцев после полномасштабного российского вторжения, а именно летом 2022 года, четверо украинских инженеров создали первый в стране морской беспилотник. Его строили в строгой секретности. Их имена до сих пор держат в тайне.

Рождение легенды

Разработку первого морского беспилотника "Магуры V1" начали в мае 2022 года через месяц после затопления российского крейсера "Москва". Украинская команда, состоявшая всего из четырех инженеров, получила задание от Секретной службы Украины "что-то сделать с вражеским флотом".

Команда задумала строительство небольших беспилотных кораблей, которые бы охотились на российские суда в Черном море, чтобы те не чувствовали себя там свободно. У разработчиков была только рыбацкая лодка для строительства, и впоследствии у них появился такой важный для дела Starlink. Теперь украинские беспилотники могли полагаться на пилотов-людей, которые безопасно находятся на берегу, за сотни миль позади места событий.

Magura V1 имела 6-метровый корпус со скромным подвесным мотором, а открытая палуба была покрыта гребнем, проходившим вдоль центральной линии. Это придавало ей невероятно низкий профиль; самым большим торчащим объектом был подвесной мотор на корме.

Первая большая атака

Испытания V1 прошли успешно и началась работа над морским дроном V2. Буква V в обозначении относится к корпусу с глубоким V-образным лезвием, а не "версии", но номер — это последовательность создания дрона.

V2 перешел на гидроцикл с бортовым двигателем, что придало ему в целом более низкий профиль.

29 октября 2022 года эскадрилья усовершенствованных "Магура V3" прорвалась в гавань Севастополя в Крыму и поразила несколько российских кораблей. Суда не были потоплены, но было понятно, что Украина наткнулась на что-то важное.

Магура V3 имела несколько большую конструкцию, в остальном похожую на V2. Основным известным вариантом является V5, который вышел на смену экспериментальному V4. Он имеет более полный корпус для размещения большего количества топлива и большую боеголовку.

После V5 появился более крупный W6, который фактически является тримараном. В издании утверждают, что этот тип дрона впервые был замечен с двумя ракетами Р-73 для обеспечения противовоздушной обороны. Также известна разведывательная версия Magura W6P.

За W6 появился еще более крупный Magura V7, который наиболее известен тем, что в мае 2025 года сбил российский истребитель Су-30 ракетой Sidewinder.

Дрон-рекордсмен

Главное управление разведки и дроны Magurа установили пять рекордов. Их внесли в Книгу рекордов Украины.

Благодаря дронам ГУР на дно пошли российский десантный катер Д-144 "Серна" (с БТР-82 на борту) и десантный катер Д-295 "Акула". Это произошло 10 ноября 2023 года. Дроны показали хорошую работу в ведении боевых действий на море, а украинские военные фактически открыли новую эру в морской войне.

С помощью морского дрона. "Group 13" ГУР Минобороны осуществила операцию по уничтожению российского истребителя Су-30 над Черным морем с помощью морского дрона Magura V7. Эта операция перевернула представление о воздушной обороне.

Уничтожены два вертолета Ми-8 в Черном море. В тот день украинские военные впервые в мире сбили воздушную цель морским дроном.

Наибольшее количество поражений боевых кораблей и катеров. В период с 2023 по 2024 год бойцы поразили 15 единиц корабельно-катерного состава Черноморского флота России, среди которых были десантные, патрульные и разведывательные корабли, десантные и скоростные катера.

Рекорд, также вошел в категорию "Количество" поражений боевых кораблей и катеров.

В период с 2023 по 2024 год ГУР смогло потопить большое количество вражеских кораблей и катеров.

Ракетный катер "Ивановец",

десантный катер Д-295 "Акула",

десантный катер Д-144 "Серна",

большой десантный корабль "Цезарь Куников",

скоростной катер КС-701 "Тунец",

два скоростных катера "РИФ-75"

патрульный корабль "Сергей Котов", который перевозил вертолет Ка-29.

Напомним, что российская авиация впервые привлекла сверхзвуковые противокорабельные ракеты Х-31А/АД для уничтожения украинских морских беспилотников Magura 7. В акватории Черного моря с истребителя Су-30 были нанесены ракетные удары по трем морским дронам.

Также сообщалось, что ранее украинские многоцелевые морские дроны Magura V7 впервые использовали новейшие ракеты AIM-9X для поражения российских истребителей Су-30.