Отримали завдання "щось зробити з ворожим флотом": хто і навіщо створив дрон Маґура — аналітик

Розробку першого морського безпілотника "Маґури V1" розпочали у травні 2022 року через місяць після затоплення російського крейсера "Москва".

Related video

Четверо українських інженерів влітку 2022 року почали працювати над створенням надводних дронів Magura. Їхнє творіння змінило історію військово-морського флоту та започаткувало нову еру морської війни за допомогою безпілотників. Про історію розвитку дрона-рекордсмена Magura написав західний дослідник H. I. Sutton у виданні Naval News.

За його інформацією, все почалося з того, що за кілька місяців після повномасштабного російського вторгнення, а саме влітку 2022 року, четверо українських інженерів створили перший у країні морський безпілотник. Його будували у суворій секретності. Їхні імена і досі тримають в таємниці.

Народження легенди

Розробку першого морського безпілотника "Маґури V1" розпочали у травні 2022 року через місяць після затоплення російського крейсера "Москва". Українська команда, що складалася лише з чотирьох інженерів, отримала завдання від Секретної служби України "щось зробити з ворожим флотом".

Команда задумала будівництво невеликих безпілотних кораблів, які б полювали на російські судна в Чорному морі, щоб ті не почувалися там вільно. У розробників був лише рибальський човен для будівництва, і згодом у них з'явився такий важливий для справи Starlink.Тепер українські безпілотники могли покладатися на пілотів-людей, які безпечно перебувають на березі, за сотні миль позаду місця подій.

Magura V1 мала 6-метровий корпус зі скромним підвісним мотором, а відкрита палуба була покрита гребенем, що проходив уздовж центральної лінії. Це надавало їй неймовірно низького профілю; найбільшим об'єктом, що стирчав, був підвісний мотор на кормі.

Перша велика атака

Випробування V1 пройшли успішно і почалася робота над морським дроном V2. Літера V у позначенні стосується корпусу з глибоким V-подібним лезом, а не "версії", але номер — це послідовність створення дрона.

V2 перейшов на гідроцикл з бортовим двигуном, що надало йому загалом нижчого профілю.

29 жовтня 2022 року ескадрилья вдосконалених "Маґура V3" прорвалася в гавань Севастополя у Криму і уразила кілька російських кораблів. Судна не були потоплені, але було зрозуміло, що Україна натрапила на щось важливе.

Маґура V3 мала дещо більшу конструкцію, в іншому схожу на V2. Основним відомим варіантом є V5, який вийшов на зміну експериментальному V4. Він має повніший корпус для розміщення більшої кількості палива та більшу боєголовку.

Після V5 з’явився більший W6, який фактично є тримараном. У виданні стверджують, що цей тип дрона вперше був помічений з двома ракетами Р-73 для забезпечення протиповітряної оборони. Також відома розвідувальна версія Magura W6P.

За W6 з’явився ще більший Magura V7, який найбільш відомий тим, що у травні 2025 року збив російський винищувач Су-30 ракетою Sidewinder.

Дрон-рекордсмен

Головне управління розвідки та дрони Magurа встановили п'ять рекордів. Їх внесли до Книги рекордів України.

Завдяки дронам ГУР на дно пішли російський десантний катер Д-144 "Серна" (з БТР-82 на борту) та десантний катер Д-295 "Акула". Це сталося 10 листопада 2023 року. Дрони показали хорошу роботу у веденні бойових дій на морі, а українські військові фактично відкрили нову еру в морській війні.

За допомогою морського дрона. "Group 13" ГУР Міноборони здійснила операцію зі знищення російського винищувача Су-30 над Чорним морем за допомогою морського дрона Magura V7. Ця операція перевернула уявлення про повітряну оборону.

Знищено два гелікоптери Мі-8 у Чорному морі. Того дня українські військові вперше у світі збили повітряну ціль морським дроном.

Найбільша кількість уражень бойових кораблів та катерів. У період з 2023 по 2024 рік бійці уразили 15 одиниць корабельно-катерного складу Чорноморського флоту Росії, серед яких були десантні, патрульні та розвідувальні кораблі, десантні та швидкісні катери.

Рекорд, також увійшов до категорії "Кількість" уражень бойових кораблів та катерів.

У період з 2023 по 2024 рік ГУР змогло потопити велику кількість ворожих кораблів і катерів.

Ракетний катер "Ивановец",

десантний катер Д-295 "Акула",

десантний катер Д-144 "Серна",

великий десантний корабель "Цезарь Куников",

швидкісний катер КС-701 "Тунец",

два швидкісних катери "РИФ-75"

патрульний корабель "Сергій Котов", який перевозив гелікоптер Ка-29.

Нагадаємо, що російська авіація вперше залучила надзвукові протикорабельні ракети Х-31А/АД для знищення українських морських безпілотників Magura 7. В акваторії Чорного моря з винищувача Су-30 було завдано ракетних ударів по трьом морським дронам.

Також повідомлялося, що раніше українські багатоцільові морські дрони Magura V7 вперше використали новітні ракети AIM-9X для ураження російських винищувачів Су-30.