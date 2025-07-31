Российские ДРГ заходят в центр Покровска: соцсети пишут о боевом столкновении возле рынка

В центре Покровска шел бой с вражеской диверсионной группой. По информации с фронта, ДРГ РФ пыталась закрепиться вблизи центрального рынка, но была уничтожена Силами обороны. Местные паблики, в свою очередь, утверждают, что россияне засели в ТЦ "Виктория", который успешно "разобрали" украинские операторы БПЛА.

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О попытке проникновения российской диверсионно-разведывательной группы в центр Покровска сообщил украинский военнослужащий с позывным "Мучной", который передает регулярные сводки с Покровского направления в Донецкой области. По его словам, группу противника заметили недалеко от центрального рынка, после чего Силы обороны нанесли прицельный удар.

Как сообщил боец, российские диверсанты время от времени пытаются проникать в город глубже, несмотря на отсутствие контроля над Покровском. Одну из таких групп обнаружили вблизи центрального рынка — по предварительным данным, захватчики засели в районе торгового центра "Виктория".

"Фактического контроля у р*саков нет, а по городу их лазит немало — в целом это "потеряшки" или те, которые обречены здесь подохнуть!" — отметил военнослужащий с позывным "Мучной".

Местные Telegram-каналы 30 июля распространили видео, на котором, как утверждается, дроны 25-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожают противника в центральной части города. Операторы БПЛА атаковали вражеские позиции в точках укрытия и укрытия.

Генеральный штаб ВСУ на момент публикации официально не комментировал попытку проникновения российской ДРГ в центр Покровска.

Покровск остается одной из самых горячих точек в Донецкой области. Российские силы активно пытаются продвинуться в направлении города, используя авиабомбы, артиллерию, а также ДРГ для проникновения в тыловые районы. Однако украинские подразделения, в частности 25-я бригада, эффективно сдерживают продвижение врага и проводят постоянные контрдиверсионные мероприятия.

Как писал Фокус, под Покровском враг активно перемещает по всему фронту термобарическое оружие, которое запрещено применять против гражданских.

30 июля на Покровском направлении украинские воины обезвредили 83 оккупантов, из них 59 — безвозвратно. Также уничтожен один мотоцикл и 8 беспилотных летательных аппаратов оккупантов.