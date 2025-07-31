Російські ДРГ заходять у центр Покровська: соцмережі пишуть про бойове зіткнення біля ринку

У центрі Покровська точився бій із ворожою диверсійною групою. За інформацією з фронту, ДРГ РФ намагалася закріпитися поблизу центрального ринку, але була знищена Силами оборони. Місцеві пабліки, зі свого боку, стверджують, що росіяни засіли у ТЦ "Вікторія", який успішно "розібрали" українські оператори БПЛА.

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Про спробу проникнення російської диверсійно-розвідувальної групи до центру Покровська повідомив український військовослужбовець із позивним "Мучной", який веде регулярні зведення з Покровського напрямку в Донецькій області. За його словами, групу противника помітили неподалік центрального ринку, після чого Сили оборони завдали прицільного удару.

Як повідомив боєць, російські диверсанти час від часу намагаються проникати в місто глибше, попри відсутність контролю над Покровськом. Одну з таких груп виявили поблизу центрального ринку – за попередніми даними, загарбники засіли в районі торгового центру "Вікторія".

"Фактичного контролю у р*саків немає, а по місту їх лазить чимало – загалом це "потєряшкі" або ті, які приречені тут подохнути!" – зазначив військовослужбовець із позивним "Мучной".

Місцеві Telegram-канали 30 липня поширили відео, на якому, як стверджується, дрони 25-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ знищують противника у центральній частині міста. Оператори БПЛА атакували ворожі позиції в точках укриття та переховування.

Генеральний штаб ЗСУ на момент публікації офіційно не коментував спробу проникнення російської ДРГ до центру Покровська.

Покровськ залишається однією з найгарячіших точок на Донеччині. Російські сили активно намагаються просунутися у напрямку міста, використовуючи авіабомби, артилерію, а також ДРГ для проникнення в тилові райони. Проте українські підрозділи, зокрема 25-та бригада, ефективно стримують просування ворога та проводять постійні контрдиверсійні заходи.

Як писав Фокус, під Покровськом ворог активно переміщує по всьому фронту термобаричну зброю, яку заборонено застосовувати проти цивільних.

30 липня на Покровському напрямку українські воїни знешкодили 83 окупантів, з них 59 – безповоротно. Також знищено один мотоцикл та 8 безпілотних літальних апаратів окупантів.