"Нормальный коллектив": герой мема "Побацим-побацим" рассказал о службе в ВСУ (видео)

Связист самоходного артиллерийского дивизиона 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" с позывным "Ваня" стал известным благодаря видео допроса в милиции, который произошел почти 10 лет назад

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Уникальные кадры работы на самоходной артиллерийской установке с передовой показали бойцы 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

"Это не постановка и не учения — это реальные боевые действия, от которых зависит успех, сохранение позиций и жизни собратьев. Точное взаимодействие и ежедневный труд наших воинов, которые держат оборону на самых сложных участках фронта", — говорится в заметке.

Бойцы показали боевую работу экипажа самоходной артиллерийской установки, а также свой быт на позициях.

На видео присутствует Иван, который стал известным благодаря видео 2015 года, на котором парень спорит с правоохранителями. Его слова "побацим-побацим" стали мемом.

Працівники били тебе в міліції?

Побацим…

Я тобі питання задав.

Били!

Коли?

Коли?!

Ага

Так. Побацим коли…

Коли?

Коли. Побацим-побацим коли…

Мужчина рассказал, что он является связистом самоходного артиллерийского дивизиона и имеет позывной "Ваня".

"Да, шутят: "Ванька "побацим-побацим". Было "по молодости". Не в том возрасте, не в то время попался", — вспоминает Иван.

Также он отмечает, что до сих пор сохраняет пыл.

"Дух боевой. Нормальный коллектив. Ребята свою работу знают", — говорит военный.

Напомним, Фокус писал, что уроженец Тернопольщины Иван пошел воевать, когда ему исполнилось 18 лет. Он участвовал в обороне государства в 2016-2019 годах, а в мае 2022 года он вернулся в Украину из-за границы, чтобы снова поступить на службу.

Заметим, что Министерство обороны Украины активно рекламирует "Контракт 18-24", чтобы молодые люди вступали в ВСУ.