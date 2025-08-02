"Нормальний колектив": герой мему "Побацим-побацим" розповів про службу в ЗСУ (відео)

Зв'язківець самохідного артилерійського дивізіону 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" з позивним "Ваня" став відомим завдяки відео допиту у міліції, який стався майже 10 років тому

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Унікальні кадри роботи на самохідній артилерійській установці з передової показали бійці 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

"Це не постановка і не навчання — це реальні бойові дії, від яких залежить успіх, збереження позицій та життя побратимів. Точна взаємодія та щоденна праця наших воїнів, які тримають оборону на найскладніших ділянках фронту", — йдеться у дописі.

Бійці показали бойову роботу екіпажу самохідної артилерійської установки, а також свій побут на позиції.

На відео присутній Іван, який став відомим завдяки відео 2015 року, на якому хлопець сперечається з правоохоронцями. Його слова "побацим-побацим" стали мемом.

Працівники били тебе в міліції?

Побацим…

Я тобі питання задав.

Били!

Коли?

Коли?!

Ага

Так. Побацим коли…

Коли?

Коли. Побацим-побацим коли…

Чоловік розповів, що він є зв'язківцем самохідного артилерійського дивізіону та має позивний "Ваня".

"Так, жартують: "Ванька "побацим-побацим". Було "по молодості". Не в тому віці, не в той час попався", — пригадує Іван.

Також він зазначає, що досі зберігає запал.

"Дух бойовий. Нормальний колектив. Хлопці свою роботу знають", — говорить військовий.

Нагадаємо, Фокус писав, що уродженець Тернопільщини Іван пішов воювати, коли йому виповнилося 18 років. Він брав участь в обороні держави у 2016-2019 роках, а у травні 2022 року він повернувся в Україну з-за кордону, щоб знову вступити на службу.

Зауважимо, що Міністерство оборони України активно рекламує "Контракт 18-24", аби молоді люди долучалися до ЗСУ.