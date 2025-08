Tomahawk для ударов по Киеву: как учебная мишень превратилась в боевой дрон "Дань-М" ВС РФ

Вооруженные силы Российской Федерации с весны 2025 года дважды применили ударный дрон-камикадзе "Дань-М" для ударов по Киеву и Одессе. Новый боевой беспилотник летит со скоростью дозвуковой ракеты Tomahawk и заставляет использовать дорогие системы NASAMS или IRIS-T. Как будет развиваться "Дань-М" РФ и имеет ли Москва успехи в продолжении асимметричной войны?

С помощью беспилотника "Дань-М" россияне истощают и без того ограниченные запасы украинских ракет, открывая путь для беспощадных атак со стороны России. В условиях эскалации российско-украинского конфликта российский дрон "Дань-М" стал ключевым фактором современной беспилотной войны. Изначально созданный как высокоскоростная воздушная мишень для тренировок ПВО, этот реактивный БПЛА был довольно изобретательно перепрофилирован в ударный дрон-камикадзе.

Фокус перевел статью "Российский беспилотник Дань-М: от учебной мишени до чудодейственного оружия в войне в Украине", которую для National Interest написал аналитик по национальной безопасности Брэндон Дж. Вайхерт. В статье говорится о том, как россияне превратили учебную мишень в боевой дрон, и о быстрой адаптации РФ к вызовам войны.

Имитируя современные крылатые ракеты типа американских Tomahawk, "Дань-М" демонстрирует адаптацию стратегии России в условиях дефицита ресурсов. Впервые примененный в боевых действиях в мае 2025 года, этот дрон уже использовался для бомбардировок крупных украинских городов, изменив динамику применения ударных БПЛА в войне.

Почему Россия превратила свой лучший тренировочный беспилотник в ракету

Беспилотник "Дань-М" ведет свою историю от советских технологий, а его современные версии выпустило российское КБ "Сокол" примерно в 2020 году. Изначально он использовался как учебный инструмент для имитации входящих угроз для зенитных систем, позволяя экономически эффективно тренироваться без боеприпасов. Компактные размеры дронов — примерно в одну десятую от американских Tomahawk [около 6 м — Фокус] — идеально подходили для этой роли.

Дрон РФ "Дань-М" — как выглядит БПЛА-тренировочная мишень Фото: авиару.рф

Переделка "Дань-М" в наступательное оружие включает в себя простые, но эффективные модификации: перекрашивание ярко-красного корпуса для обеспечения незаметности и добавление боеголовки с системой наведения для нанесения ударов. Основные характеристики "Дань-М" включают турбореактивный двигатель, развивающий скорость до 750 км/ч [скорость Tomahawk около 880 км/ч — Фокус] и высоту около 9 км. Продолжительность полета составляет около 25–40 минут. Инновационные методы запуска — например, сброс с вертолетов Ми-8 на большой высоте — способствуют увеличению дальности полета, помогая дронам попадать на территорию Украины.

Во время первого боевого применения "Дань-М" нанес удар по Одессе из Крыма. К 31 июля 2025 года он также участвовал в массовом налете на Киев, став частью рекордной волны из 550 беспилотников, от которой Украина страдала в начале этого месяца. Этот всплеск совпадает с ростом производства дронов в России, которое уже в этом году может достичь четырех миллионов единиц!

Дрон РФ "Дань-М" — вертолет запускает боевой БПЛА Фото: topcor Дрон РФ "Дань-М" — вертолет с боевыми БПЛА на креплениях Фото: topcor

Действуя на скоростях и высотах, которые часто превышают 4,8 км, что выше радиуса действия переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), "Дань-М" вынуждает Украину использовать такие высококлассные средства защиты вроде NASAMS или IRIS-T, тем самым истощая ограниченные запасы этих сложных и дорогих западных систем ПВО, которые по идее должны были использоваться против столь же сложных и дорогих российских ракет, а не дешевых одноразовых дронов.

По сути, россияне превратили "Дань-М" в недорогое средство истощения ограниченных запасов украинских ракет, которое расчищает путь для комплексных российских атак. Эта тактика перекликается с ранними конверсиями советских беспилотников "Стриж" в 2022 году, демонстрируя изобретательность России в перепрофилировании старых технологий для нанесения ударов в противостоянии с более сложными и дорогими платформами НАТО.

Конечно, у "Дань-М" есть и недостатки, как и у каждого вида оружия. Беспилотнику не хватает незаметности, а его относительно небольшая дальность полета — если не использовать запуск с вертолетов — ограничивает нанесение ударов в глубину территории. В роевых атаках, подобных той, что произошла 4 июля этого года, он остается довольно грозным, но не непобедимым; 29 мая 2025 года "Дань-М" был сбит над Черным морем с помощью мобильного комплекса с ракетами Р-73 Главного разведывательного управления (ГУР) Украины.

Будущее беспилотной войны: уроки "Дань-М"

Всем тем, кто утверждал, что российская доктрина асимметричной войны — так называемая "доктрина Герасимова" — мертва, беспилотник "Дань-М" доказывает, что Москва по-прежнему твердо придерживается своей концепции асимметричной войны. Действительно, даже эта платформа демонстрирует эффективность российских средств ведения асимметричной войны. С развитием технологий роев дронов с ИИ "Дань-М" может стать толчком к переходу к экономически доступным и масштабным стратегиям использования БПЛА.

В российско-украинской войне победу будут определять инновации и скорость — особенно если эти скорость и инновации опережают контрмеры, которые разрабатывает противоборствующая сторона. Пока что российские достижения в области беспилотных технологий и концепций асимметричной войны опережают оборонные возможности Украины. Изменится ли ситуация в 2025 или 2026 году, пока неизвестно.

Об авторе

Брендон Дж. Вайхерт — аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, который пишет для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг Winning Space: How America Remains a Superpower, Biohacked: China's Race to Control Life и The Shadow War: The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy. Его новая книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, уже доступна в книжных магазинах. За Вайхертом можно следить в Twitter: @WeTheBrandon.