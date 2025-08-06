ВСУ используют редкие хорватские РСЗО M93A3 HERON: в чем их особенность (видео)

Силы обороны начали использовать редкую хорватскую реактивную систему залпового огня M93A3 HERON, ранее не зафиксированную среди поставок западного вооружения. Первое визуальное подтверждение появилось в российском видео, на котором зафиксирован удар по этой системе.

Related video

Боевой эпизод был проанализирован OSINT-аналитиков Andrew Perpetua, а позже СПЖ "Водограй" опубликовал отдельное видео с Haron в распоряжении одного из украинских подразделений. Кадры подтверждают факт ее использования на фронте, а также позволяют рассмотреть особенности конструкции.

Хорватская РСЗО M93A3 HERON на вооружении украинской армии

Оружие ВСУ — что известно о M93A3

Сама система M93A3 HERON была разработана хорватской компанией Duro Dakovic Special Vehicles Ltd и принята на вооружение Хорватии в начале 2000-х годов. Она способна вести огонь одиночными ракетами, либо залпом из 2–40 снарядов, накрывая площадь 200 на 300 метров на дальности до 8 км.

РСЗО применяет 70-мм неуправляемые осколочно-фугасные ракеты HE70 TF M95, которые оснащены контактным взрывателем и боевой частью массой 1,95 кг. Также имеются НУРС с зажигательной и дымокурящей головными частями. Снаряды поставляются и транспортируются в стандартной укупорке по 6 штук.

РСЗО M93A3 HERON Фото: X (Twitter)

Артиллерийская система выполнена в виде прицепной установки массой 900 кг в пустом состоянии и 1250 кг при полном снаряжении. Длина комплекса составляет 3,15 м, а высота — 1,4 м. Благодаря компактным габаритам ее проще транспортировать и маскировать, что особенно актуально в условиях позиционной войны.

Одной из ключевых особенностей является пульт дистанционного управления, позволяющий осуществлять пуск на расстоянии до 25 метров, что снижает риски для расчета в условиях господства дронов на поле боя.

Технические характеристики системы

Калибр снаряда: 70 vv

Количество направляющих: 40

Масса снаряда: 8,7 кг

Максимальная дальность стрельбы: до 8 км

Вес установки без снарядов: 920 кг

Длина установки: 3,15 м

Обозреватели Defense Express предполагают, что поставки могли быть осуществлены из имеющегося арсенала хорватской армии, насчитывавшего до 20 таких установок. Менее вероятен вариант с заказом новых систем, хотя боеприпасы вполне могли быть закуплены у хорватского ВПК.

Установка M93A3 — уже не первая хорватская РСЗО в украинском арсенале. Ранее активно использовалась 128-мм RAK-SA-12, ставшая эффективной альтернативой кустарным системам на базе пикапов. Данная система способна выпустить до 12 снарядов за 10 секунд, а на ее развертывание нужно меньше 2-х минут.