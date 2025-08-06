ЗСУ використовують рідкісні хорватські РСЗВ M93A3 HERON: у чому їхня особливість (відео)

Сили оборони почали використовувати рідкісну хорватську реактивну систему залпового вогню M93A3 HERON, раніше не зафіксовану серед постачань західного озброєння. Перше візуальне підтвердження з'явилося в російському відео, на якому зафіксовано удар по цій системі.

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Бойовий епізод було проаналізовано OSINT-аналітиком Andrew Perpetua, а пізніше СПЖ "Водограй" опублікувала окреме відео з Haron, який був у розпорядженні одного з українських підрозділів. Кадри підтверджують факт її використання на фронті, а також дають змогу розглянути особливості конструкції.

Хорватська РСЗВ M93A3 HERON на озброєнні української армії

Зброя ЗСУ — що відомо про M93A3

Сама система M93A3 HERON була розроблена хорватською компанією Duro Dakovic Special Vehicles Ltd і прийнята на озброєння Хорватії на початку 2000-х років. Вона здатна вести вогонь поодинокими ракетами, або залпом із 2-40 снарядів, накриваючи площу 200 на 300 метрів на дальності до 8 км.

РСЗВ застосовує 70-мм некеровані осколково-фугасні ракети HE70 TF M95, які оснащені контактним детонатором і бойовою частиною масою 1,95 кг. Також є НУРС із запальною і димокурящою головними частинами. Снаряди постачаються і транспортуються в стандартній закупорці по 6 штук.

РСЗО M93A3 HERON Фото: X (Twitter)

Артилерійська система виконана у вигляді причіпної установки масою 900 кг у порожньому стані і 1250 кг при повному спорядженні. Довжина комплексу становить 3,15 м, а висота — 1,4 м. Завдяки компактним габаритам її простіше транспортувати та маскувати, що особливо актуально в умовах позиційної війни.

Однією з ключових особливостей є пульт дистанційного керування, що дає змогу здійснювати пуск на відстані до 25 метрів, що знижує ризики для розрахунку в умовах панування дронів на полі бою.

Технічні характеристики системи

Калібр снаряда: 70 vv

Кількість напрямних: 40

Маса снаряда: 8,7 кг

Максимальна дальність стрільби: до 8 км

Вага установки без снарядів: 920 кг

Довжина установки: 3,15 м

Оглядачі Defense Express припускають, що постачання могли здійснити з наявного арсеналу хорватської армії, який налічував до 20 таких установок. Менш імовірний варіант із замовленням нових систем, хоча боєприпаси цілком могли бути закуплені у хорватського ВПК.

Установка M93A3 — вже не перша хорватська РСЗВ в українському арсеналі. Раніше активно використовувалася 128-мм RAK-SA-12, що стала ефективною альтернативою кустарним системам на базі пікапів. Ця система здатна випустити до 12 снарядів за 10 секунд, а на її розгортання потрібно менше 2-х хвилин.