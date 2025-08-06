В США продают суперяхту "Амадея" российского миллиардера Керимова за $10 млн: он под санкциями

Судно длиной более 100 метров, ранее находившееся в собственности российской элиты, выставили на аукцион в Америке. Его арестовали по запросу властей США еще в 2022 году. После длительных судебных процедур продать объект разрешили — торги начнутся в сентябре.

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Как сообщает "Радио Свобода", американские власти выставили на закрытые торги суперяхту, которую связывают с российским миллиардером Сулейманом Керимовым. Речь идет о роскошном судне под названием "Amadea", начальная ставка на которое составит 10 миллионов долларов. Аукцион, согласно опубликованным условиям, должен состояться в сентябре.

Яхта, длина которой составляет 106 метров, была задержана еще в апреле 2022 года на Фиджи. По версии американской стороны, ее реальным владельцем является Керимов, на которого наложили санкции в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. Сам миллиардер свою причастность к судну отрицал.

В официальных документах владельцем "Amadea" значился Эдуард Худайнатов, бывший глава компании "Роснефть", который под ограничения не подпадает. Однако американский суд признал, что Худайнатов лишь номинально владел судном, выполняя роль подставного лица.

Фото: The Fiji Times

На момент подготовки к продаже яхта стоит в порту Сан-Диего, ее содержание ежемесячно обходится федеральному бюджету в 740 тысяч долларов, из-за чего правительство ходатайствовало о разрешении на ее скорейшую реализацию. В марте суд уполномочил Службу маршалов распорядиться "Amadea", а официальное разрешение на проведение торгов было выдано 1 июля.

Заявки от потенциальных покупателей будут приниматься до 5 сентября, а сами конверты откроют 10 числа. Судно будут продавать в формате "как есть и где есть" — без всяких гарантий или подтверждения исправности.

Как отметила Служба маршалов, у ведомства остается право в любой момент отменить аукцион без предварительного уведомления. Эта сделка станет первым случаем продажи такого масштабного актива, связанного с российскими олигархами, после конфискаций в рамках санкционной политики США из-за войны в Украине.

Фокус уже сообщал о том что США хотят конфисковать яхту российского олигарха Керимова.

Как сообщал Фокус, США платят 600 тысяч долларов в месяц за содержание яхты российского олигарха Керимова.