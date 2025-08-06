У США продають суперяхту "Амадея" російського мільярдера Керімова за $10 млн: він під санкціями

Судно довжиною понад 100 метрів, що раніше перебувало у власності російської еліти, виставили на аукціон в Америці. Його арештували за запитом влади США ще у 2022 році. Після тривалих судових процедур продати об’єкт дозволили – торги розпочнуться у вересні.

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Як повідомляє "Радіо Свобода", американська влада виставила на закриті торги суперяхту, яку пов’язують з російським мільярдером Сулейманом Керімовим. Йдеться про розкішне судно під назвою "Amadea", початкова ставка на яке складатиме 10 мільйонів доларів. Аукціон, згідно з опублікованими умовами, має відбутися у вересні.

Яхта, довжина якої становить 106 метрів, була затримана ще у квітні 2022 року на Фіджі. За версією американської сторони, її реальним власником є Керімов, на якого наклали санкції у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Сам мільярдер свою причетність до судна заперечував.

В офіційних документах власником "Amadea" значився Едуард Худайнатов, колишній очільник компанії "Роснефть", який під обмеження не підпадає. Проте американський суд визнав, що Худайнатов лише номінально володів судном, виконуючи роль підставної особи.

Фото: The Fiji Times

На момент підготовки до продажу яхта стоїть у порту Сан-Дієго. Її утримання щомісяця коштує федеральному бюджету 740 тисяч доларів, через що уряд клопотав про дозвіл на її якнайшвидшу реалізацію. У березні суд уповноважив Службу маршалів розпорядитися "Amadea", а офіційний дозвіл на проведення торгів було видано 1 липня.

Заявки від потенційних покупців прийматимуться до 5 вересня, а самі конверти відкриють 10 числа. Судно продаватимуть у форматі "як є і де є" – без жодних гарантій або підтвердження справності.

Як зазначила Служба маршалів, у відомства залишається право в будь-який момент скасувати аукціон без попереднього повідомлення. Ця операція стане першим випадком продажу такого масштабного активу, пов’язаного з російськими олігархами, після конфіскацій у межах санкційної політики США через війну в Україні.

Фокус вже повідомляв про те що США хочуть конфіскувати яхту російського олігарха Керімова.

Як повідомляв Фокус, США платять 600 тисяч доларів на місяць за утримання яхти російського олігарха Керімова.