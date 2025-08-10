РФ продает Индии танк Т-14: аналитики ответили, спасет ли Дели российскую "Армату"

Россия начала работу над танком Т-14 "Армата" 14 лет назад, планировала изготовить тысячу бронемашин, потом — сотню, но в итоге смогла на пару десятков единиц. В 2025 году Москва попыталась договориться с Дели, чтобы продать хотя бы технологию изготовления "Арматы". Сможет ли Индия спасти танк Т-14, который так и не освоили российские оружейники?

Кремль начал работу над программой "Армата" в 2011 году, а прототип Т-14 был представлен на параде победы в Москве в 2015 году. Фокус перевел статью журналиста-специалиста по военной технике Питера Сучиу для портала National Interest, чтобы выяснить, есть ли шансы на сделку, которая поможет РФ.

Объединенная авиастроительная корпорация России (ОАК) неоднократно пыталась заключить с Индией соглашение о совместном производстве стелс-истребителя пятого поколения Су-57. Хотя Нью-Дели не делал никаких заявлений, есть основания полагать, что Индия все же остановит свой выбор на российском многоцелевом истребителе. Возможно, самолет станет не единственной российской разработкой, которую начнут производить по лицензии на субконтиненте.

Танк Т-14 "Армата" — детали

В начале этой недели индийские СМИ сообщили, что Кремль предложил Нью-Дели свой давно анонсированный основной боевой танк (ОБТ) Т-14 "Армата" для замены парка устаревших Т-72 Ajeya. Кроме поставки новых танков, Москва включила в предложение пункт, согласно которому Т-14 будут изготавливать по лицензии в рамках программы "Make in India".

В дополнение, российский государственный Уралвагонзавод, производящий Т-14, дал понять, что позволит Индии адаптировать танк под местные нужды. Москва даже готова разрешить установку на индийские "Арматы" двигателя местного производства DATRAN-1500HP вместо российского 12Н360. Среди предприятий, которые могут принять участие в совместном производстве танка, называют индийскую компанию Combat Vehicles Research and Development Establishment (CVRDE).

В рамках такого партнерства индийское правительство выделит до 70% средств на разработку первого прототипа.

Кому выгодно это соглашение: Индии или России?

Кремль начал работу над программой "Армата" в 2011 году, а прототип Т-14 был представлен на параде победы в Москве в 2015 году. Однако прототип сломался еще во время репетиции парада, что предвещало будущие трудности, с которыми столкнулась программа. Несмотря на фальстарт, Кремль объявил о планах построить 2300 Т-14 до 2020 года, причем новую платформу должна получить 1-я гвардейская танковая армия (ГТА).

Прошло еще десять лет, в течение которых Россия существенно сократила заказ. Было объявлено, что вместо тысячи "Армат" изготовят партию из сотни машин для 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии. Однако производство не дотянуло даже до этого сокращенного количества.

По данным на август 2025 года, с конвейера сошло менее двух десятков Т-14. Одним из факторов стали бюджетные ограничения, а санкции, наложенные на Россию после ее вторжения в Украину, еще больше сорвали программу.

Так что для Т-14 будет настоящей победой, если Индия решит принять его на вооружение, тем самым существенно поддержав программу за счет снижения затрат российской стороны.

"По прогнозам, каждая единица Т-14 будет стоить примерно 3,4-4,8 миллиона долларов, но местное производство в Индии может сократить эту сумму как минимум на 1,14 миллиона долларов", — сообщает украинское издание United24 Media.

Если Индия и Россия смогут договориться о совместном производстве Т-14, то такая сделка будет не первой. Уралвагонзавод уже заключил соглашение с Нью-Дели о передаче технологий своего танка Т-90, который производится в Индии как Т-90 Bhishma. В этом танке используется до 83% индийских технологий, включая двигатель местного производства.

Почему Индия может отказаться от Т-14

Россия и Индия до сих пор не заключили соглашение, и, возможно, оно так и не будет реализовано. Важнейшей проблемой остается стоимость. Т-14 — очень дорогой танк, и даже если Индии удастся снизить цену, она останется достаточно высокой для непроверенной платформы.

Отсутствие опыта боевого применения Т-14 и его уязвимость перед новыми угрозами, включая беспилотники, тоже представляют серьезные риски. Захочет ли Индия производить сотни или даже тысячи Т-14, только чтобы обнаружить, что недорогие пакистанские или китайские беспилотники и переносные ПТУРы с легкостью уничтожают танки в ходе пограничных стычек?

Такие столкновения — лишь вопрос времени. Индия до сих пор не оправилась после того, как один из ее истребителей французского производства Dassault Rafale был сбит ракетой китайского производства, выпущенной пакистанским истребителем. Индия доверилась рекламе Rafale и получила дорогой и позорный урок; вряд ли страна захочет повторить его с Т-14.

Об авторе

Питер Сучиу — журналист с 30-летним стажем, опубликовавший более 3200 статей в более чем четырех десятках журналов и на веб-сайтах. Он освещает темы военной техники, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политики и международных отношений. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs.