Не актер: герой ролика бригады "А моя в Азове" оказался отцом известной военной (видео)

Ролик бригады "А моя в Азове" наделал много шума в соцсетях, ведь был посвящен женщинам-военнослужащим. Обсуждали персоналии героев ролика, особенно механика, который и говорит фразу, которая уже стала крылатой. Выяснилось, что он действительно отец военнослужащего, а не нанятый актер.

Об этом рассказала сама девушка, известный медик Рина Резник. Биолог Рина Резник в начале полномасштабного вторжения ВС РФ присоединилась к подразделению теробороны, а затем стала медиком в батальоне "Госпитальеры", а затем перешла в "Азов".

Ролик "А моя в Азове"

"Это именно то, что отвечает мой батя каждому, кто спрашивает, что я там", — написала Рина в посте в Х.

Другая военная похвалила "актера", который играет в ролике, на что Рина уточнила, что это не актер.

"Да это не актер) это натурально мой батя", — объяснила девушка.

В комментариях подписчики были поражены.

Также в отдельном посте она объяснила, почему ей нравится новая серия роликов.

Напомним, Фокус писал о Рине Резник. Она неоднократно давала интервью, рассказывая о своей работе как медика и о боевых буднях на передовой.

Вместе со своей боевой подругой, парамедиком Марией Назаровой, Рина отстаивала право переливания крови раненым бойцам до их госпитализации, где часто не хватает специалистов с медицинским образованием. Также выступает за то, чтобы военная медицина в Украине стала более современной, гибкой и имела все необходимое для спасения людей.

Для победы в войне, по мнению Резника, необходимо решить проблему кадров и нехватку привлеченных людей.

Также Фокус писал о реакции, которую вызвала серия роликов "А мой/моя в Азове".

