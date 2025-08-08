Не актор: герой ролику бригади "А моя в Азові" виявися батьком відомої військової (відео)

Ролик бригади "А моя в Азові" наробив багато галасу у соцмережах, адже був присвячений жінкам-військовослужбовицям. Обговорювали персоналії героїв ролику, особливо механіка, який і каже фразу, яка вже стала крилатою. З'ясувалось, що він і справді батько військовослужбовці, а не найнятий актор.

Про це розповіла сама дівчина, відома медикиня Ріна Рєзнік. Біологиня Ріна Рєзнік на початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ долучилася до підрозділу тероборони, а згодом стала медикинею в батальйоні "Госпітальєри", а потім перейшла в "Азов".

Ролик "А моя в Азові"

"Це саме те, що відповідає мій батя кожному, хто запитує, що я там", - написала Ріна у пості в Х.

Інша військова похвалила "актора", який грає в ролику, на що Ріна уточнила, що це не актор.

"Так це не актор) це натурально мій батя", - пояснила дівчина.

В коментарях підписники були вражені.

Також в окремому пості вона пояснила, чому їй подобається нова серія роликів.

Нагадаємо, Фокус писав про Ріну Рєзнік. Вона неодноразово давала інтерв'ю, розповідаючи про свою роботу як медика та про бойові будні на передовій.

Разом зі своєю бойовою подругою, парамедикинею Марією Назаровою, Ріна відстоювала право переливання крові пораненим бійцям до їхньої госпіталізації, де часто бракує фахівців із медичною освітою. Також виступає за те, щоб військова медицина в Україні стала більш сучасною, гнучкою і мала все необхідне для порятунку людей.

Для перемоги у війні, на думку Рєзнік, необхідно розв'язати проблему кадрів і брак залучених людей.

Також Фокус писав про реакцію, яку викликала серія роликів "А мій/моя в Азові".

Нагадаємо, в березні Міноборони опублікувало у TikTok відео, в якому показали, скільки чизбургерів можна купити за 1 мільйон гривень, обіцяних за контракт "18-24". Ця рекламна кампанія викликала хвилю критики серед українців, які сумніваються у правильності такого способу мотивації молоді до служби в армії.