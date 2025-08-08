"А моя в Азові": бригада випустила ролик про службу жінок, який вразив соцмережі (відео)

12-та бригада спеціального призначення "Азов" днями оприлюднила новий рекламний ролик, присвячений жінкам-військовослужбовцям. Нове відео є черговим випуском серії рекламних матеріалів бригади, які активно обговорюють у суспільстві.

Наразі ролик опубліковано на офіційному каналі бригади на YouTube. У описі до відео, йдеться, що воно нагадує про те, що більшість батьків ніколи не думали, що їхні доньки можуть піти служити в армію. Тато завжди прагне захистити дочку, але любов до країни та принципи, закладені з дитинства, приводять цих дівчат до війська, де вони приймають важливі рішення, впроваджують нові підходи, рятують життя і змінюють уявлення про силу.

Соціальна реклама - "А моя в Азові"

У відео показана розмова двох чоловіків, які працюють на станції технічного обслуговування автомобілів. Один із них хвилюється через мобілізацію свого 26-річного сина і шукає способи, щоб захистити його. Інший же з гордістю розповідає, що його донька служить в "Азові".

Зауважимо, що раніше в цій серії з’являвся ролик "А мій в Азов", який викликав неоднозначну реакцію серед українців. Цього разу відео отримало багато схвальних відгуків від користувачів соцмереж.

У коментарях українці висловлюють повагу й підтримку жінкам-захисницям. Одні дякують за порятунок України, інші пишуть, що соціальна реклама вийшла "шикарною" та "життєвою". Багато хто наголошує, що потрібно захищати своїх рідних і цінує приклад дочок, які служать у війську.

Користувачі діляться власними історіями: у когось донька служить оператором безпілотника, в інших — знайомі пов’язані з "Азовом". Багато хто відзначає, що такі ролики допомагають змінити стереотипи про військову службу жінок і популяризують армію як сучасний та сильний інститут.

"Слава Азов низький уклін всім захисникам України доземний уклін слава ЗСУ"

"Браво!!!!!!!"

"Дуже сильна кампанія, дякую"

"Красунчики! Нарешті, хтось зайнявся популяризацією військової справи! Щиро дякую!"

"Якщо повідомлення чіпляє — значить реклама працює!"

"В контексті попередніх відосів це просто шедевр!"

Також в окремих коментарях наголошують на важливості освіти, політичної активності та допомоги волонтерським фондам, які підтримують ЗСУ.

"А мій в Азові": як українці відреагували на інші подібні рекламні ролики бригади

Також декілька днів тому 12-та бригада спеціального призначення "Азов" оприлюднила інші відеоролики.

В одному з них дві подруги спілкуються на ринку, обирають продукти та говорять про сімейні справи: одна каже, що її чоловік не працює, бо звільнений, син також не отримав броню, а інша з гордістю відповідає — "А мій в Азові".

Соціальна реклама - "А мій в Азові"

В іншому ролику дві інші подруги в салоні краси обговорюють святкування і плани на літо. Одна скаржиться, що чоловік не хоче виходити з дому, а інша знову гордо каже: "Мій в Азові".

Соціальна реклама - "А мій в Азові"

Попри велику кількість схвальних відгуків, ця соціальна реклама викликала серед українців неоднозначну реакцію. Багато коментаторів висловлюють приховане обурення і біль, адже їм здається, що ролики віддалені від справжніх проблем тих, хто втратив близьких або переживає важкі випробування війни.

"Вдови та дружини полонених дуже раді за вас і ваші поїздки за кордон! Як це жалюгідно з вашого боку"

"Про що ця реклама? Про жінок пліткарок чи про що? Якщо втягуєте жінок, то покажіть, скільки їх служить у вас і які вони дають результати!"

"Я думав більшого лайна ніж МО з його "скільки повинен заробляти хлопець" і бургерами придумати нереально. Як виявилось, помилився"

"Я як чоловік мрію померти за пару годин в окопі, поки моя жінка з подругами планує відпочинок у перукарні! Спасибі!"

""А мій в полоні". "А мій в могилі". Рекламні генії, коли робили оце, подумали про жінок, які втратили своїх чоловіків?"

"А мій — без ніг тепер за 640 грн на місяць. А мій загинув, але мені кажуть, що зник безвісти. А мого на м’ясний штурм погнали у посадку і теж "безвісти""

"Якби тьотя сказала "А мій у ТЦК", було б ефектніше. Насправді тупо розпил грошей на чергову агітку".

Коментарі під відео "А мій в Азові"

Нагадаємо, що в березні Міноборони опублікувало у TikTok відео, в якому показали, скільки чизбургерів можна купити за 1 мільйон гривень, обіцяних за контракт "18-24". Ця рекламна кампанія викликала хвилю критики серед українців, які сумніваються у правильності такого способу мотивації молоді до служби в армії.

Також Фокус писав, що підполковник Богдан "Пугач" Грішенков став новим командиром 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України. На початку повномасштабного вторгнення РФ до України він захищав "Азовсталь" у Маріуполі.