"А моя в Азове": бригада выпустила ролик о службе женщин, который поразил соцсети (видео)

12-я бригада специального назначения "Азов" на днях обнародовала новый рекламный ролик, посвященный женщинам-военнослужащим. Новое видео является очередным выпуском серии рекламных материалов бригады, которые активно обсуждают в обществе.

Сейчас ролик опубликован на официальном канале бригады на YouTube. В описании к видео, говорится, что оно напоминает о том, что большинство родителей никогда не думали, что их дочери могут пойти служить в армию. Папа всегда стремится защитить дочь, но любовь к стране и принципы, заложенные с детства, приводят этих девушек в армию, где они принимают важные решения, внедряют новые подходы, спасают жизни и меняют представление о силе.

Социальная реклама — "А моя в Азове"

В видео показан разговор двух мужчин, которые работают на станции технического обслуживания автомобилей. Один из них волнуется из-за мобилизации своего 26-летнего сына и ищет способы, чтобы защитить его. Другой же с гордостью рассказывает, что его дочь служит в "Азове".

Заметим, что ранее в этой серии появлялся ролик "А мой в Азов", который вызвал неоднозначную реакцию среди украинцев. На этот раз видео получило много положительных отзывов от пользователей соцсетей.

В комментариях украинцы выражают уважение и поддержку женщинам-защитницам. Одни благодарят за спасение Украины, другие пишут, что социальная реклама получилась "шикарной" и "жизненной". Многие отмечают, что нужно защищать своих родных и ценят пример дочерей, которые служат в армии.

Пользователи делятся собственными историями: у кого-то дочь служит оператором беспилотника, у других — знакомые связаны с "Азовом". Многие отмечают, что такие ролики помогают изменить стереотипы о военной службе женщин и популяризируют армию как современный и сильный институт.

Отзывы из соцсетей:

"Слава Азов низкий поклон всем защитникам Украины доземный поклон слава ВСУ"

"Браво, !!!!!!!"

"Очень сильная кампания, спасибо"

"Красавчики! Наконец, кто-то занялся популяризацией военного дела! Искренне благодарю!"

"Если сообщение цепляет — значит реклама работает!"

"В контексте предыдущих видосов это просто шедевр!"

Также в отдельных комментариях отмечают важность образования, политической активности и помощи волонтерским фондам, которые поддерживают ВСУ.

"А мой в Азове": как украинцы отреагировали на другие подобные рекламные ролики бригады

Также несколько дней назад 12-я бригада специального назначения "Азов" обнародовала другие видеоролики.

В одном из них две подруги общаются на рынке, выбирают продукты и говорят о семейных делах: одна говорит, что ее муж не работает, потому что уволен, сын также не получил бронь, а другая с гордостью отвечает — "А мой в Азове".

Социальная реклама — "А мой в Азове"

В другом ролике две другие подруги в салоне красоты обсуждают празднование и планы на лето. Одна жалуется, что муж не хочет выходить из дома, а другая снова гордо говорит: "Мой в Азове".

Социальная реклама — "А мой в Азове"

Несмотря на большое количество положительных отзывов, эта социальная реклама вызвала среди украинцев неоднозначную реакцию. Многие комментаторы выражают скрытое возмущение и боль, ведь им кажется, что ролики отдалены от настоящих проблем тех, кто потерял близких или переживает тяжелые испытания войны.

"Вдовы и жены пленных очень рады за вас и ваши поездки за границу! Как это жалко с вашей стороны"

"О чем эта реклама? О женщинах сплетницах или о чем? Если втягиваете женщин, то покажите, сколько их служит у вас и какие они дают результаты!"

"Я думал большего дерьма чем МО с его "сколько должен зарабатывать парень" и бургерами придумать нереально. Как оказалось, ошибся"

"Я как мужчина мечтаю умереть за пару часов в окопе, пока моя жена с подругами планирует отдых в парикмахерской! Спасибо!"

""А мой в плену". "А мой в могиле". Рекламные гении, когда делали это, подумали о женщинах, которые потеряли своих мужей?"

"А мой — без ног теперь за 640 грн в месяц. А мой погиб, но мне говорят, что пропал без вести. А моего на мясной штурм погнали в посадку и тоже "без вести пропал""

"Если бы тетя сказала "А мой в ТЦК", было бы эффектнее. На самом деле тупо распил денег на очередную агитку".

Комментарии под видео "А мой в Азове" Фото: Скриншот Комментарии под видео "А мой в Азове" Фото: Скриншот

Напомним, что в марте Минобороны опубликовало в TikTok видео, в котором показали, сколько чизбургеров можно купить за 1 миллион гривен, обещанных за контракт "18-24". Эта рекламная кампания вызвала волну критики среди украинцев, которые сомневаются в правильности такого способа мотивации молодежи к службе в армии.

Также Фокус писал, что подполковник Богдан "Пугач" Гришенков стал новым командиром 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины. В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину он защищал "Азовсталь" в Мариуполе.