Защищал "Азовсталь" и прошел Еленовку: Богдан Гришенков стал новым комбригом "Азова", детали

Подполковник Богдан "Пугач" Гришенков стал новым командиром 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины. В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину он защищал "Азовсталь" в Мариуполе.

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Об этом пресс-служба бригады сообщила на официальном сайте 18 апреля.

В бригаде рассказывают, что Гришенков служит в "Азове" десять лет. "Пугач" начинал свой путь как рядовой боец, затем был назначен командиром роты, начальником штаба и командиром батальона.

"Новый комбриг принимает бригаду в момент ее наибольшего развития. Он сделает все возможное для эффективной работы подразделения во взаимодействии с другими бригадами 1-го корпуса НГУ "Азов", — указано в сообщении.

Что известно о Богдане "Пугаче" Гришенкове

В "Азове" рассказывают, что Богдан Гришенков родился в Славянске в Донецкой области 20 октября 1993 года. Учился в Славянском авиационном колледже и Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедубаза по специальности "Энергосистемы" и планировал работать в Донецком аэропорту.

Богдан "Пугач" Гришенков родился в Донецкой области Фото: azov.org.ua

В ряды отдельного отряда специального назначения "Азов" Богдан вступил 8 мая 2015 года в возрасте 21 года. К этому будущего командира побудил захват бойцами Вооруженных сил Украины, которые освободили его родной Славянск 5 июля 2014-го.

В феврале 2020 года "Пугач" стал командиром одной из рот ОЗСП "Азов".

Полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года Богдан Гришенков встретил в Мариуполе. Вместе с побратимами он оборонял одно из самых сложных направлений фронта, а 10 мая во время обороны "Азовстали" получил пулевое ранение.

По приказу высшего военного руководства Украины 20 мая 2022 года "Пугач" оставил "Азовсталь" в одной из последних групп в составе командования Мариупольского гарнизона.

Оккупанты доставили его в колонию в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области. Он был в байраке, который россияне взорвали в ночь на 29 июля 2022 года, рассказывают в пресс-службе бригады. Богдан Гришенков получил осколочные ранения и потерял два пальца на ноге.

Военный вернулся из российского плена 21 сентября 2022 года и после реабилитации снова стал в строй. В июле 2023 года "Пугача" назначили первым заместителем командира 1-го батальона 12-й бригады "Азов", а в феврале 2024 года он стал командиром батальона.

"Под его командованием батальон эффективно уничтожал оккупантов, проводил наступательные и оборонительные операции на Серебрянском и Торецком направлениях", — отметили в бригаде.

За 11 лет службы "Пугач" был отмечен ведомственными и государственными наградами Фото: azov.org.ua

Отметим, предыдущий командир 12-й БрСпП "Азов" Денис Прокопенко (позывной "Редис") 15 апреля возглавил один из двух новосозданных корпусов НГУ. Во главе второго корпуса стал бывший командир 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" полковник Игорь "Корнет" Оболенский.

Напомним также, представитель правительства в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук 18 апреля сообщил, что первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка уволили с должности.