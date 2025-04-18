Захищав "Азовсталь" і пройшов Оленівку: Богдан Грішенков став новим комбригом "Азову", деталі

Підполковник Богдан "Пугач" Грішенков став новим командиром 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України. На початку повномасштабного вторгнення РФ до України він захищав "Азовсталь" у Маріуполі.

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Про це пресслужба бригади повідомила на офіційному сайті 18 квітня.

У бригаді розповідають, що Грішенков служить в "Азові" десять років. "Пугач" починав свій шлях як рядовий боєць, потім був призначений командиром роти, начальником штабу та командиром батальйону.

"Новий комбриг приймає бригаду в момент її найбільшого розвитку. Він зробить все можливе для ефективної роботи підрозділу у взаємодії з іншими бригадами 1-го корпусу НГУ "Азов", — зазначено в повідомленні.

Що відомо про Богдана "Пугача" Грішенкова

В "Азові" розповідають, що Богдан Грішенков народився у Слов'янську в Донецькій області 20 жовтня 1993 року. Навчався у Слов'янському авіаційному коледжі та Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедубаза спеціальністю "Енергосистеми" та планував працювати в Донецькому аеропорті.

Богдан "Пугач" Грішенков народився на Донеччині Фото: azov.org.ua

До лав окремого загону спеціального призначення "Азов" Богдан вступив 8 травня 2015 року у віці 21 року. До цього майбутнього командира спонукало захоплення бійцями Збройних сил України, які звільнили його рідний Слов'янськ 5 липня 2014-го.

В лютому 2020 року "Пугач" став командиром однієї з рот ОЗСП "Азов".

Повномасштабне вторгнення Росії до України у лютому 2022 року Богдан Грішенков зустрів у Маріуполі. Разом із побратимами він обороняв один із найскладніших напрямків фронту, а 10 травня під час оборони "Азовсталі" отримав кульове поранення.

За наказом вищого військового керівництва України 20 травня 2022 року "Пугач" залишив "Азовсталь" в одній з останніх груп у складі командування Маріупольського гарнізону.

Окупанти доставили його до колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донеччини. Він був у байраці, який росіяни підірвали в ніч на 29 липня 2022 року, розповідають у пресслужбі бригади. Богдан Грішенков дістав осколкові поранення та втратив два пальці на нозі.

Військовий повернувся з російського полону 21 вересня 2022 року та після реабілітації знову став у стрій. У липні 2023 року "Пугача" призначили першим заступником командира 1-го батальйону 12-ї бригади "Азов", а в лютому 2024 року він став командиром батальйону.

"Під його командуванням батальйон ефективно знищував окупантів, проводив наступальні та оборонні операції на Серебрянському і Торецькому напрямках", — зазначили у бригаді.

За 11 років служби "Пугач" був відзначений відомчими та державними нагородами Фото: azov.org.ua

Зазначимо, попередній командир 12-ї БрСпП "Азов" Денис Прокопенко (позивний "Редіс") 15 квітня очолив один із двох новостворених корпусів НГУ. На чолі другого корпусу став колишній командир 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" полковник Ігор "Корнет" Оболєнський.

Нагадаємо також, представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук 18 квітня повідомив, що першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка звільнили з посади.