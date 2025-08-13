"Нет выбора": ветеран АТО рассказал, как попал в ВС РФ и почему был рад сдаться в плен

Павел Пшеничный – ветеран АТО, которого после полномасштабного вторжения России в Украину вынудили подписать контракт с ВС РФ. Мужчина попал в плен на Покровском направлении.

Своей историей Павел, получивший тяжелое ранение еще во времена антитеррористической операции (АТО) в 2019 году, рассказал в интервью hromadske.

По словам Пшеничного, после ранения, лечения и реабилитации, он вернулся в родное село на левом берегу Херсонской области. Когда пришли оккупанты, соседи "сдали" его, как участника АТО, поэтому представители страны-агрессора держали его на контроле.

В 2019 году в АТО Павел Пшеничный получил ранение Фото: Скриншот

У Павла забрали удостоверение участника боевых действий и две медали, приходили с обысками, иногда могли ударить.

Уехать из оккупации мужчина не мог, потому что у новорожденной дочери не было документов, хотя семья и пыталась это сделать два раза.

Вербовка в армию РФ: 12,5 лет тюрьмы или контракт

15 сентября 2024 года Павел с женой на заработанные на полях деньги купили мебель в кухню, и ее им привез грузовик, а уже вскоре явились россияне и обвинили мужчину, сто он якобы совершил кражу в соседнем селе.

Во время обыска подвала они подбросили ему мешок с коноплей и обвинили в хранении наркотиков. 29 мая 2025-го суд приговорил его к 12,5 годам лишения свободы. Вскоре его вынудили подписать контракт на службу в ВС РФ.

На вопрос журналистки, не спрашивали ли его, хочет ли служить, он ответил:

"Нет, там выбора нет. Там лучше ничего не отвечать".

Пшеничный добавил, что на ВОТ на срочную службу забирают в обязательном порядке всех мужчин, кому не исполнилось 30 лет, не спрашивая их желания или согласия.

Что касается мужчин старше, то их вербовали на контракт либо шантажом, либо добровольно. По его словам, базовая подготовка в ВС РФ составляла от двух до трех недель, во время которой им доводилось проходить по 20 км и страдать от жажды. После прохождения БВП их отвезли на позиции.

Отказать нельзя служить: билет в один конец

Пленный подчеркнул, что те, кто не хочет служить в своей армии, будут служить в армии врага:

"Если будут захватывать, то выбора никакого не будет ни у кого. Тут (в Украине) хоть есть выбор: добровольно пойти или отказаться, или… Вот даже взять 300-ых. Там много таких парней 18 лет, 19 лет. В Украине хоть есть эвакуация, машина приехала, забрала их. А там (в ВС РФ) если ты 300-ый – у тебя только один путь: или не затрехсотиться, или сразу стать 200-ым, потому что ты будешь гнить в посадках, и эвакуации не будет. Даже если ты сможешь добраться к своим, не факт, что тебя кто-то захочет принимать назад".

Он также рассказал о заградотрядах, о сомалийцах, которые идут вперед, несмотря на потери, зэках, привезенных из севера России, которые с красными повязками (ВИЧ, СПИД и другие болезни) и многом другом.

"Если ты отказываешься воевать, начиная с полигона, или членовредительство учинил, тебя везут назад в Макеевку, где ты неделю живешь, вторую неделю, начинаешь думать, что жизнь удалась, а потом тебя снова вместе со штурмовиками везут опять на позиции. С тебя снимают бронежилет, забирают автомат и отправляют на позицию. Если дойдешь живым – возвращают броник и оружие. А так используют для выявления огневых точек и минных полей", – вспоминает Павел.

Пленный также подтвердил, что командиры относятся к военным, как к скоту, не жалея их.

Сдача в плен

Когда военнослужащие из батальона "Свобода" обнаружили Пшеничного и его сослуживца на позиции, Павел не сразу заметил, что это ВСУ, а когда понял, кто перед ним, то сразу попросил попить воды.

В свою очередь Руслан и Александр, украинские защитники, рассказали журналистам, что должны были зачистить вражеские позиции в одной из посадок, и попали под минометный обстрел. Когда они спрятались в один из блиндажей и заметили там Павла и еще одного человека, те сразу сдались в плен, и украинцы забрали их с собой.

По словам воинов ВСУ, пленные вели себя спокойно, а с Павлом они и вовсе проговорили много времени. Далее был непростой путь, чтобы переправить пленного, и в конце концов Пшеничного вывезли с позиций.

По его словам, он был рад сдаться в плен:

"Я бы все равно через пару дней от обезвоживания бы не выдержал". Россияне, объяснил мужчина, сбрасывали на позицию воду в расчете полтора литра на троих в сутки-двое.

Пшеничный отмечает, что "свободовцы" очень хорошо к нему относились, и ему даже "было не по себе" от такого отношения:

"Представлял, что буду сидеть связанный, а тут совсем по-другому: и покушать дадут, и кофе сделают".

