"Буханка" на гусеницах: на фронте засветились редкие российские машины "Узола" (фото)

Российские военные начали использовать на фронте в войне против Украины редкие гусеничные снегоболотоходные машины ЗВМ-2411 "Узола". Фотографии одной из таких машин, перевозимой на военном трале по дорогам России, были опубликованы в соцсетях одним из российских военных блогеров.

Из-за внешнего сходства кузова с фургонами УАЗ-2206, известными как "Буханка", эти машины часто принимают за самодельные переделки, пишет "Милитарный". На самом деле снегоболотоходы семейства "Узола" выпускаются серийно на заводе "Завод Вездеходных Машин" (ЗВМ) в городе Заволжск Ивановской области.

На заводе вездеход получает собственное гусеничное шасси, в которое интегрируют кузова различных моделей Ульяновского автомобильного завода. В пассажирском исполнении с кузовом УАЗ-2206 машина носит индекс ЗВМ-2411, в грузопассажирской версии с двухрядной кабиной УАЗ-39094 — ЗВМ-2411ГП, а в грузовом бортовом варианте с однорядной кабиной УАЗ-3303 — ЗВМ-2411Г.

Транспортировка вездехода "Узола" в РФ Фото: Соцсети

Военная техника РФ — что известно о снегоходе "Узола"

Производитель утверждает, что "Узола" способна передвигаться по всем типам грунта, включая заболоченные участки и глубокий снег. В стандартной комплектации техника оснащена водооткачивающим насосом, а по желанию заказчика может дополнительно оборудоваться электрической лебедкой, автономным отопителем салона или кондиционером.

Модификации вездехода "Узола" Фото: Из открытых источников

Кроме того, клиент может выбрать силовую установку — бензиновый двигатель ОМП 409051.10 или 409052.10 либо дизельный Cummins ISF2.8. Наряду с этим предлагаются гусеничные ленты в трех вариантах: полностью металлические штампованные, металлические с резинометаллическими шарнирами или резиновые армированные.

Согласно информации с официального сайта предприятия, заказчиками "Узолы" являются различные государственные структуры России, включая Министерство обороны, полицию, медицинские службы и МЧС. Теперь же, судя по появившимся кадрам, эти вездеходы направляются в зону боевых действий, где их возможности могут оказаться полезными для передвижения по сложной местности в условиях распутицы или снежных заносов, когда обычная техника оказывается бессильна.

Напомним, во время выставки "Армия-2024" российские инженеры представили тактический колесный транспортер "Пластун-ТТ". Машины такого класса, отмечали аналитики, достаточно востребованы в ВС РФ для обеспечения боевых операций.