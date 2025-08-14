"Буханка" на гусеницях: на фронті засвітилися рідкісні російські машини "Узола" (фото)

Російські військові почали використовувати на фронті у війні проти України рідкісні гусеничні снігоболотохідні машини ЗВМ-2411 "Узола". Фотографії однієї з таких машин, яку перевозять на військовому тралі дорогами Росії, були опубліковані в соцмережах одним із російських військових блогерів.

Через зовнішню схожість кузова з фургонами УАЗ-2206, відомими як "Буханка", ці машини часто приймають за саморобні переробки, пише "Мілітарний". Насправді снігоболотоходи сімейства "Узола" випускають серійно на заводі "Завод Всюдихідних Машин" (ЗВМ) у місті Заволжськ Іванівської області.

На заводі всюдихід отримує власне гусеничне шасі, в яке інтегрують кузови різних моделей Ульяновського автомобільного заводу. У пасажирському виконанні з кузовом УАЗ-2206 машина носить індекс ЗВМ-2411, у вантажопасажирській версії з дворядною кабіною УАЗ-39094 — ЗВМ-2411ГП, а у вантажному бортовому варіанті з однорядною кабіною УАЗ-3303 — ЗВМ-2411Г.

Транспортування всюдихода "Узола" в РФ Фото: Соцсети

Військова техніка РФ — що відомо про снігохід "Узола"

Виробник стверджує, що "Узола" здатна пересуватися всіма типами ґрунту, включно із заболоченими ділянками та глибоким снігом. У стандартній комплектації техніку оснащено водовідкачувальним насосом, а за бажанням замовника може додатково обладнуватися електричною лебідкою, автономним обігрівачем салону або кондиціонером.

Модифікації всюдихода "Узола" Фото: З відкритих джерел

Крім того, клієнт може вибрати силову установку — бензиновий двигун ОМП 409051.10 або 409052.10 чи дизельний Cummins ISF2.8. Поряд із цим пропонуються гусеничні стрічки в трьох варіантах: повністю металеві штамповані, металеві з гумометалевими шарнірами або гумові армовані.

Згідно з інформацією з офіційного сайту підприємства, замовниками "Узоли" є різні державні структури Росії, зокрема Міністерство оборони, поліція, медичні служби та МНС. Тепер же, судячи з кадрів, що з'явилися, ці всюдиходи прямують у зону бойових дій, де їхні можливості можуть виявитися корисними для пересування складною місцевістю в умовах бездоріжжя або снігових заметів, коли звичайна техніка виявляється безсилою.

Нагадаємо, під час виставки "Армія-2024" російські інженери представили тактичний колісний транспортер "Пластун-ТТ". Машини такого класу, зазначали аналітики, досить затребувані у ЗС РФ для забезпечення бойових операцій.