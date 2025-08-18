Трубопровод из России в Венгрию атакован: Будапешт обвиняет ВСУ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил об остановке транспортировки российской нефти после атаки на трансформаторную станцию. По его словам, инцидент является "очередным ударом по энергетической безопасности страны".

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о прекращении поставок российской нефти в страну. По его словам, это произошло после атаки Украины на трансформаторную станцию трубопровода, ведущего в Венгрию.

В своем сообщении в Facebook дипломат отметил, что "Украина снова атаковала нефтепровод, в результате чего транспортировка нефти прекращена". Он назвал это "неприемлемой атакой против энергетической безопасности" страны.

Сийярто добавил, что разговаривал с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным. По словам венгерского чиновника, российские специалисты работают над восстановлением трансформаторной станции, однако пока не могут назвать сроки возобновления поставок.

Министр обвинил Киев в попытках втянуть Будапешт в войну, заявив, что "Брюссель и Украина уже более трех лет пытаются втянуть Венгрию в конфликт". Он подчеркнул, что правительство страны намерено оставаться в стороне.

В то же время Сийярто напомнил, что Венгрия играет важную роль в обеспечении Украины электроэнергией.

На момент публикации официальных заявлений Министерства иностранных дел Украины относительно остановки транспортировки российской нефти после атаки на трансформаторную станцию трубопровода, ведущего в Венгрию, не поступало.

Как сообщал Фокус, Сийярто жаловался, что ЕС отказывается помогать Венгрии в решении проблемы с транзитом нефти "Лукойла" через Украину.

Недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия выступает против вступления Украины в Европейский Союз, поскольку этот шаг принесет войну.