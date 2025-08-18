Трубопровід з Росії до Угорщини атаковано: Будапешт звинувачує ЗСУ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив про зупинку транспортування російської нафти після атаки на трансформаторну станцію. За його словами, інцидент є "черговим ударом по енергетичній безпеці країни".

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив про припинення постачання російської нафти до країни. За його словами, це сталося після атаки України на трансформаторну станцію трубопроводу, що веде до Угорщини.

У своєму повідомленні у Facebook дипломат зазначив, що "Україна знову атакувала нафтопровід, у результаті чого транспортування нафти припинено". Він назвав це "неприйнятною атакою проти енергетичної безпеки" країни.

Сійярто додав, що розмовляв із заступником міністра енергетики Росії Павлом Сорокіним. За словами угорського чиновника, російські фахівці працюють над відновленням трансформаторної станції, однак наразі не можуть назвати терміни відновлення постачань.

Міністр звинуватив Київ у спробах втягнути Будапешт у війну, заявивши, що "Брюссель та Україна вже понад три роки намагаються втягнути Угорщину у конфлікт". Він наголосив, що уряд країни має намір залишатися осторонь.

Водночас Сійярто нагадав, що Угорщина відіграє важливу роль у забезпеченні України електроенергією.

На момент публікації офіційних заяв Міністерства закордонних справ України відносно зупинки транспортування російської нафти після атаки на трансформаторну станцію трубопроводу, що веде до Угорщини, не надходило.

Як повідомляв Фокус, Сійярто скаржився, що ЄС відмовляється допомагати Угорщині розв'язанні проблеми з транзитом нафти "Лукойлу" через Україну.

Нещодавно міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина виступає проти вступу України до Європейського Союзу, оскільки цей крок принесе війну.